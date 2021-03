Nem álhír: sms-ben kér bocsánatot a kormány a vakcinakáoszért

A tömeges oltások elmaradását megpróbálták a sajtóra kenni, de végül az állami adatbázisok „szinkronizációs” problémáira fogták.

Kimentek azok az sms-ek a Vakcinainfótól, amelyekben közlik az érintettekkel: tárgytalanok a csütörtökön küldött üzenetek, melyek a hétvégére tervezett tömeges oltásra irányították volna az embereket – írja a hvg.hu . Az üzenet pontos időpontot nem ígér, csak annyit, hogy a most elmaradt oltásra hamarosan sort kerítenek, és elnézést kérnek a kellemetlenségért. Amint arról a Népszava beszámolt, az eredeti tervet Müller Cecília jelentette be még szerdán:

– mondta akkor. A behívó sms-ek csütörtökön ki is mentek , de mint kiderült, olyan embereknek is, akiket nemrég oltottak be, vagy egész máshol laknak, mint a számukra kijelölt helyszín. Orbán Viktor az állami rádióban a kialakult káoszról péntek reggel azt mondta: