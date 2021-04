Gyorsított eljárásban állhat bíróság elé a csepeli buszos késelő

Egy nő SZFE-maszkja dühítette fel a férfit, aki arcon szúrta áldozatát, de akár meg is ölte volna.

Előzőleg a vádlott a 151-es buszon odalépett áldozatához, s megszólította azzal, hogy nem fél-e attól, hogy a maszkja miatt bajba kerülhet. Ezután szidalmazni kezdte, és közölte a nővel: szerencséje, hogy kamera van a buszon, különben megölné, de leszállás utáni veréssel is megfenyegette. Tette után a csepeli Szent Imre téri megállóban a vádlott leszállt és elmenekült, de a rendőrök hajtóvadászatot indítottak ellene, s nyolc órán belül elfogták . Amint azt a Népszava Ambrus István, az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense véleménye lapján megírta:, az elkövetőt a halmazati szabályok alapján akár 11 év letöltendő börtönbüntetésre is ítélhetik. Arról is beszámoltunk, hogy támadónak a csepeli eset nem az első ilyen ügye volt.