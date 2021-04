Az MVM megveszi az ÉMÁSZ-hálózatot

Észak-Magyarországon az állami energiacsoport veszi át a német E.ON-tól az áramhálózat üzemeltetését. Így visszaáll az 1996 előtti állapot.

ÁRAMKÖR Tegnap ismét egy több évtizedes kör zárult rövidre: az állami MVM megvásárolta az észak-magyarországi villamosenergia-hálózatot birtokló ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t a német E.ON-tól. Az ügylet 2021 második felében zárulhat le. A vételárat nem közölték, de az minden bizonnyal százmilliárdos nagyságrendű. A társaság eszközértéke 116 milliárd forint, bevétele régóta 50 milliárd, nyeresége 2-3 milliárd forint körüli. Másrészt maga a kormány ismerte el két hónapja Tóth Bertalan MSZP-elnök írásbeli kérdésére, hogy többek között az ÉMÁSZ-felvásárlásra kapott tavaly szilveszterkor 210,5 milliárd forint állami tőkeemelést az MVM. Az MVM és az E.ON még 2019 őszén írt alá átfogó megállapodást, amelynek részeként az MVM idén megvásárolja a Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, illetve Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes részein, összesen 15 ezer 492 négyzetkilométeren 740 ezer ügyfél villamosenergia-ellátását biztosító ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t. A miskolci központú társaság összesen 22 ezer kilométernyi nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatával éves szinten 6 terawawattóra villamos energiát biztosít több mint 400 település számára - szól a közlemény. Az - akkor még a kereskedelmi tevékenységet is magába foglaló - ÉMÁSZ az 1995-ös magánosítás előtt szintén a - rendszerváltás előtt még trösztként működő - MVM-hez tartozott. Ekkor vásárolta meg az Elművel együtt a német RWE és tartotta meg egész tavalyig, amikor is egy anyaországi eszközcsere nyomán e cég is átkerült az E.ON-hoz. A kereskedelmet és a hálózatot az uniós szabályok nyomán 2006-ban szervezték ketté. A mostani ügylettel a két tevékenység más-más tulajdonoshoz is kerül. Ugyanakkor az E.ON az ÉMÁSZ-hoz, illetve az eszközcsere nyomán szintén hozzákerült Elmű-hálózathoz kapcsolódó kereskedelemről - vagyis a lakossági szolgáltatásról - szintén le kíván mondani. A tevékenység várományosát a közműhatóság pályázaton választja ki és esélyesként szintén az MVM-et emlegetik. (Kérdés, az, ha ennek nyomán tényleg teljesen bezárulna a kör, és az MVM venné vissza az észak-magyarországi áramfogyasztók ellátását is, nem ellenkezne-e az uniós tevékenységszétválasztási elvekkel.) Az - általa az 1995-ös privatizáció során megvásárolt - tiszántúli áramhálózatot az E.ON néhány hete a kormányfő felcsúti barátja, Mészáros Lőrinc érdekeltségének adta el