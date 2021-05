Botka László: Primitív bunkóknak semmi keresnivalója a Szegedi Tudományegyetemen

A város ellenzéki polgármestere szerint a rasszista megjegyzéseivel hírhedté vált Gulyás Lászlót kirúgták az intézményből.

Botka László lapunk azon hírére reagált , miszerint a Szegedi Tudományegyetem az „értékrendjével összhangban” intézkedett a rasszista kijelentéseivel botrányt kavart professzor Gulyás László ügyében, de más konkrétumot nem közölt. A politikus úgy folytatta, "a primitív bunkóság nem politikai kategória, nincs semmi köze a keresztény konzervativizmushoz, se a politikai korrektséghez. Aki származása alapján ítél meg egy embert: az bunkó. Ennyi." Botka László mintha szemmel láthatóan ügyelt volna arra, hogy ne írja le Gulyás László nevét, akit "szerencsétlen ember"-nek nevezett. Jelezte azt is, hogy kirúgták őt az egyetemről.

Mint lapunk is megírta, Gulyás László, a szegedi egyetem pedagógusképző karán tanító professzor, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója – aki idén március 15-én állami kitüntetést vehetett át Áder János köztársasági elnöktől – egyik online előadásában r asszista, homofób és szexista szövegeket engedett meg magának . Később Áder János, majd Gulyás Gergely is elhatárolódott a kijelentésektől. Az államfő hivatala azt is közölte a Népszavával , hogy a hatályos törvények alapján nincsen mód Gulyás László elismerésének visszavonására.