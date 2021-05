Újraindultak a közműkikapcsolások

Tegnap - csendben, de a jelek szerint tartósan - a veszélyhelyzet ellenére is véget ért a 60 napnál régebbi energiadíj-tartozást felhalmozó háztartások kikapcsolási moratóriuma. Ráadásul az árammérő visszakötési díja április 1-vel - szintén diszkréten - több mint felével, közel 30 ezer forintra nőtt.

Tegnap újraindultak a közműszolgáltatóknál a kikapcsolások – erősítették meg lapunknak az ügyfélszolgálatokon. Kérdésünkre magát a tényt az E.ON-nál hivatalosan is visszaigazolták, az MVM sajtóosztályáról azonban lapzártánkig nem kaptunk választ. Magánszemélyként érdeklődve azt is megtudtuk, hogy április elsejével – amikor tehát épp élt a moratórium - az áramszolgáltatók számításunk szerint több mint 55 százalékkal megemelték a visszakapcsolási díjakat. Így az árammérő visszakötése – a számlatartozás megtérítése után, illetve azon felül – a háztartási villamosenergia-fogyasztók számára immár közel 30 ezer forintba fáj. (Fél évnél régebbi lekapcsolás, illetve egyedi szerelési igény esetén az összeg tovább nőhet.) A tartozások megtérítését követően a szolgáltatónak 24 órán belül újra a hálózatra kell kapcsolnia a mérőt. Értesülésünk szerint az állami MVM áramszolgáltójánál a visszakötési díjon kívül az eddigi 17 napról 12 napra csökkent a számla kiállításától számított befizetési határidő is. (A mérő akkor kapcsolható ki a szolgáltatásból, ha az ellenérték a befizetési határidőtől számított 60 napon túl sem érkezik be.) A gázcégek többsége esetén a visszakötési díjszámítás bonyolultabb. Ráadásul ezt nem is a „szolgáltató”, hanem a – jórészt eltérő tulajdonú – „elosztó”, vagyis a vezetékcég intézi. Az E.ON közép- és dél-dunántúli hálózatai esetén a tarifa az ügyfélszolgálatukon kapott adatok szerint április 1-vel 31 872 forintról 32 380 forintra nőtt. Az MVM Főgáz, illetve MVM Égáz-Dégáz esetében az elérhető iratok szerint szerelőnként számlázzák az óradíjat, az utazással töltött időt és a megtett kilométert is. A tétel átlag 20-30 ezer forintra becsülhető. A nemrég Mészáros Lőrinchez került Tigáz honlapján pedig egy több oldalas tarifatáblázatra bukkantunk , amely alapján a számla településtől, sőt, gázmérő-típustól is függ. A legenyhébb kifejezés, hogy a kikapcsolási türelem fogyasztók százezreit alapvetően érintő elapadását se az – immár főképp állami – szolgáltatók, se a – manapság napi több közleménnyel előrukkoló - közműhatóság, se az Orbán-kormány nem verte nagydobra. Az országos gáz-, illetve a dél-magyarországi áramszolgáltatást végző, állami MVM honlapján az utolsó vonatkozó tájékoztatás cikkünk elkészültéig a moratórium április 7-i meghosszabbítását hirdette. Pedig azóta – legalábbis lapunknak – április 19-én az általános iskolák részleges kinyitása kapcsán megerősítették , hogy türelmük az intézmények teljes körű újranyitásáig tart ki. Bár az ország fennmaradó részén áramot szolgáltató E.ON honlapján még ennyit se leltünk, lapunknak az előző körben megerősítették, hogy a moratórium esetükben is kitart az általános- és középiskolák május 10-re ígért, teljes körű újranyitásáig. A koronavírus tagadhatatlanul türelmesebbé tette a – kikapcsolásokat hagyományosan csak a karácsonyi-szilveszteri időszakban szüneteltető - szolgáltatókat. A veszélyhelyzetre tekintettel tavaly márciusban jelentették be elsőként a kizárások szüneteltetését. A szigor a járvány első hullámának lecsengésével, június végén állt vissza (szintén nagyfokú diszkréció mellett). Ezután a veszélyhelyzet másodszori kihirdetése kapcsán, némi bizonytalankodás után tavaly november végétől hirdettek egy – voltaképp előrehozott – ünnepi moratóriumot. Ezután viszont furamód nem tájékoztatták a fogyasztókat sem arról, hogy a moratórium végeként ekkor megjelölt január 8-i időpont után sem indultak meg a kikapcsolások, sem arról, hogy március elsejével viszont annál inkább. Március 6-i érdeklődésünk után viszont április 7-ig tartó hosszabbítást jelentettek be. Április 7-i érdeklődésünkre április 19-i, az általános iskolák részleges megnyitásakor pedig május 10-i végdátumot ígértek. A kikapcsolással fenyegetett fogyasztók száma több százezerre becsülhető. Az üggyel behatóan foglalkozó Habitat for Humanity korábban többek között indítványozta a veszélyhelyzet alatti szolgáltatói türelem törvénybe foglalását, ám erre nem érkezett érdemi válasz (érdeklődésünket a közműhatóság elhárította). Kiss Eszter, a civil szervezet sajtókapcsolati felelőse tegnapi érdeklődésünkre annyit jegyzett meg, hogy a szolgáltatók velük mint szakmai szervezettel nem egyeztették le a meglepő lépést.