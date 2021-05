Orbán megmagyarázta, miért vétózott Magyarország az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán

Az átalakítás célja, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon fennakadást a közúti forgalom elterelése.

A Lánchíd-felújításhoz kapcsolódóan május 25-én, kedden megkezdődik a Clark Ádám tér átépítése – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kivitelező A-Híd Zrt. csökkenti a körforgalom átmérőjét, az ideiglenes átépítés idején az arra közlekedőknek útszűkületre kell számítaniuk. Első ütemben a Lánchíd utcai és a Fő utcai középszigetet bontják el, utána átépítik a középső részt, így csökkentik a körforgalom átmérőjét. A Clark Ádám téri körforgalom eddigi, 20 méter sugarú középszigetét elbontják, helyette egy 8 méter belső és 14,5 méter külső sugarú, szűkített körforgalmat alakítanak ki. Az új körforgalom középpontját az eredetitől nyugati irányba, az Alagút felé tolják el. Az átalakítás célja, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon fennakadást a közúti forgalom elterelése. Amikor várhatóan 2022 decemberében visszaadják a hídpályát a forgalomnak, addigra a körforgalom visszaépítése is megtörténik. A kedden kezdődő munkák a közösségi közlekedést nem érintik, ugyanakkor útszűkületre kell készülni a Clark Ádám téren, illetve az Alagút utcában, a Lánchíd utcában és a Fő utcában is a tér előtt. Az átépítés befejezése a Lánchíd teljes lezárásának tervezett időpontjáig, június közepéig várható. A további előkészületek részeként előreláthatóan május 28-tól, péntektől a Lánchíd pesti oldalán, az Eötvös téren az Apáczai Csere János utcánál új buszmegállót alakítanak ki, ezért ott is útszűkület lesz. A közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező, az A-Híd Zrt. április 16-án vette át a teljes munkaterületet. Ezzel egy időben a pesti oldalon lezárta a gyalogos-aluljárót, a budait ugyanakkor június közepéig nyitva tartja, és addig a közúti forgalom, így a 16-os és a 105-ös nappali, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai autóbuszjáratok is zavartalanul közlekednek a Lánchídon. A Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között – mindkét irányban – ingyenesen lehet utazni a híd teljes lezárásáig. A közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hídpályát, a gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak, és a kivitelezési munkák előreláthatóan 2023 augusztusában fejeződnek be.