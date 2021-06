Karácsony: A kormány a gazdaságvédelemre szánt források háromnegyedét saját klienseinek adta

Az elmaradt írásbeli vizsgát szóbelivel pótolhatják.

Az írásbeli érettségi vizsgákat önhibájukon kívüli okból - például koronavírus-fertőzés vagy jellemzően karantén miatt - mulasztók száma 359 fő, ők az írásbeli vizsgát szóbelivel pótolhatják - közölte lapunkkal az Oktatási Hivatal (OH). Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között tartották, míg a középszintű szóbeliket június 14. és 25. között szervezik meg. Az írásbelik májusban zárultak le több mint 110 ezer fő részvételével. A veszélyhelyzet miatt csak kivételes esetekben lehet szóbeli vizsgákat tenni, ezért a szóbelik száma összességében is kevesebb a korábban megszokottnál, az OH tájékoztatása szerint alig 10 ezer szóbeli vizsga lesz. A kivételek között azonban sokáig nem szerepeltek azok, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni az írásbeli vizsgán, még áprilisban is úgy tűnt, ők majd csak az őszi vizsgaidőszakban próbálkozhatnak újból. Ezt szakmai szervezetek sem tartották méltányosnak, a kormány végül májusban módosította a szabályokat. Az "önhibán kívüli okot" azonban igazolni kell, a vizsga pótlásáról pedig a vizsgaszervező intézménynek kell gondoskodnia.