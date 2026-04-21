a férfi szolgálati lakásba született az ötvenes évek végén, édesanyja halála után tovább fizette a bérleti díjat, a MÁV bírósági ítéletekkel tenné ki a szűrét. Esetében az Alkotmánybíróság sem talált semmilyen alkotmányossági problémát.
Akad olyan is, ami kedvezményesen az ingatlanszakértő által becsült ár alig 15 százalékáért elvihető - tudta meg lapunk.
Alig fogadták el, máris tovább alakítják a várnegyed bérlakásainak eladását kötelezővé tévő frissen módosított lakástörvényt.
Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága kormánypárti tagjainak javaslata szerint a 25 évnél „fiatalabb bérlők” teljes áron juthatnak ingatlanhoz.
Míg korábban nagyon sietett a Fidesz, hogy átverje a budavári lakások kiárusításának tervét, az Alkotmánybíróság júliusi kifogása óta semmi nem történt.
A köztársasági elnök az alaptörvénnyel ellentétesnek tartja a világörökségi területeke műemléki önkormányzati lakásainak kiárusítását.
A szavakat meg sem rágva darálták le a lakástörvény mai szavazását. A módosítások végére csak a cél maradt meg az eredeti javaslatból: a haverok megvehessék várbeli lakásukat.
A Várnegyedben még az állami és önkormányzati cégeket is kötelezhetik a tulajdonukban lévő ingatlanok olcsó kiárusítására.