G. Fodor Gábor szerint ha van hit, és magas a horizont, akkor Orbán Viktor demokrata

Az állampárt egyik fő ideológusa úgy ítéli meg, sok mindent nem kérdeznek meg Karácsony Gergelytől a "baloldali" újságírók.

G. Fodor Gábor - aki egyben a 888.hu nevű kormányzati heccblog főszerkesztője is - azt mondta , a baloldal már hosszú évek óta mészárosozik, csakhogy a választók többsége másra figyel. "Az érdekli őket, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e, van-e vakcina, ami megvéd a vírustól, és lesz-e családtámogatási rendszer, vagy visszajönnek Gyurcsányék, és akkor majd megint nő a rezsi. Ezek teljesen más szinten helyezkednek el, mint hogy a baloldal azt mondja: Mészáros Lőrinc" - vette elő a jól ismert lózungokat a magát politikai gondolkodóként aposztrofáló G. Fodor. Meglátása szerint két nagy iskola van: az egyik szerint a kétely vezet el a tudáshoz, a másik szerint a hit. Úgy gondolja, a hit nem csak a csapat tagjává avat - mint az történt az ő esetében, aki az Orbán-csapat tagja - de a tudás birtokába is juttat. Ugyanis ha valaki hisz abban, amit a közösség képvisel, akkor közelebb kerül a megértéshez is, mit miért csinál." Akik ma a kormányon lévőket kritizálják, a kételyből indulnak ki, ezért elvétik a célt, és azt sem értik, mi történik ma Magyarországon.