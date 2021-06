Fűtés-patthelyzet Dunaújvárosban

Nemcsak hogy nem adott tényleges támogatást a kormány a járvány következtében idestova másfél éve munka nélkül maradt idegenvezetőknek, hanem még egy állami irányítású nonprofit cég rosszul kiírt pályázata miatt keletkezett többletköltséget sem hajlandó megtéríteni.

Tavaly nyáron a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. úgy gondolta, hogy azzal segít a vidéki idegenvezetőkön, ha legfeljebb egymillió forintig pályázatot hirdet turisztikai úti célok bemutatására, amelynek terhére a bér- és működési költség is elszámolható. Az utóbbi esetében azonban az eredeti kiírás szerint csak a nettó érték, az áfa nem. Így a 100 százalékosra ígért támogatás helyett saját erő is kellett. Az év végén lezárt pályázat azonban december 22-én módosult, ám erről a közlemény csak hat nappal később jelent meg. Kiderült, hogy a támogatás számításának alapja az áfalevonási joggal nem rendelkező pályázóknál már a projekt költségeinek áfával növelt összege, vagyis a bruttó érték. Ebben a bökkenő az volt, hogy az idegenvezetők többnyire alanyi adómentes egyéni vállalkozók, és ha nyertek is, sok pénzt dobtak ki feleslegesen. - Nemrég értesítettek a projekt lezárásáról, és amíg ez a levél nem jött meg, addig bíztam abban, hogy a kiírás új változata előtt benyújtott pályázatomra visszaadják a bruttó és a nettó összeg különbségét. Most már tudom, hogy nem, mert még utalást sem tettek rá. Úgy csinálnak, mintha ez a probléma nem is létezne. Nagyon csalódott vagyok, mert a költségeim egy részét nem kaptam meg. Ha előre tudom, hogy ez lesz a vége, bele se fogok a pályázatba, ami egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) értéktárát gazdagítja majd. Sok munkám van benne, ami megfizethetetlen, de legalább azt a pénzt ne sajnálják tőlünk, ami jár - mondta egy idegenvezető, akinek így több mint százezer forintja úszott el, ám azoknál akik a legrosszabbul jártak, ez az összeg elérte a kétszázhetvenezer forintot.

Az érintett idegenvezetők fél éve valamennyi döntéshozónak levelet küldtek, és kérték, hogy a pályázati felhívás elkésett módosításából adódott többletköltséget fizessék ki az érintetteknek. Mivel a mintegy ezer vidéki idegenvezetőből mindössze 155-en pályáztak, és 149-en nyertek, a támogatásra szánt 300 millió forintos keretnek megközelítőleg a felét költik el, így ha mindenki egymillióra adja be az igényét, akkor is jócskán marad még pénz az esetleges kiadásra. A címzettek között található a Miniszterelnöki Hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, és a turisztikai ügynökség, valamint az országos és a budapesti iparkamara.