Karácsony a Guardiannek: Varga Juditnak le kellene mondania a megfigyelési ügy miatt

A korábbi utasítás tárgytalannak tekintendő.

Mégsem kell a nyári szabadságolások alatt felmérniük az intézményvezetőknek, osztályfőnököknek, hogy iskoláikban mennyi diák igényelne koronavírus elleni védőoltást az augusztus 30-31-re tervezett oltási napokon - értesült a Népszava. Az iskoláknak kiküldött - és lapunkhoz is eljutott - újabb levél szerint a korábbi utasítás tárgytalannak tekintendő, a felmérésre egy későbbi időpontban fog sor kerülni. Megírtuk : az iskolaigazgatók hét elején még arról kaptak értesítést, hogy augusztus elejéig derítsék ki, az adott intézményben hány szülő igényelné 12-18 éves gyermekének a Pfizer oltást. Emellett egyeztetésre kérték őket az iskolai gyermekorvosokkal is, illetve a szülői hozzájáruló nyilatkozatokat szintén nekik kellett volna beszerezniük. Az újabb levélben most az áll: akik már bekérték a szülőktől a szükséges adatokat, értesítsék őket arról, hogy a jelen felmérés tárgytalan. Akik még nem értesítették a szülőket, további teendőjük nincs. Mindezt Horváth Péter iskolaigazgató, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke is megerősítette lapunknak.