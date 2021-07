Pintér hiába volt ott, a fideszesek bojkottálták a Pegasus -ügy miatt összehívott bizottsági ülést

Az ellenzék ennek ellenére nem adja fel, hogy megtudja, mi az igazság.

Ismét bojkottálta a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti többsége a testület ülését, így az határozatképtelen volt. Ellenzéki képviselők – Stummer János elnök, a szocialista Molnár Zsolt, illetve az LMP-s Ungár Péter - azért kezdeményezték a tanácskozást, hogy az úgynevezett Pegasus-üggyel összefüggésben meghallgassák az illetékes nemzetbiztonsági szervek vezetőit és Pintér Sándor belügyminisztert.

Pintér meg is jelent az ülésen, vele végül - miként azt Stummer János sajtótájékoztatón elmondta - nyolcszemközti beszélgetést folytattak az ellenzéki tagok. A jobbikos elnök azt is bejelentette: a parlament őszi ülésszakának első napján 8 órára összehívja a bizottság ülését, amelyen meghallgatják a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat éves beszámolóját. Magyarországon lehallgatásokat a Belügyminisztérium (BM) alá tartozó Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) hajthat végre. Az ellenzéki képviselők döntöttek arról is, hogy minden olyan ügyet, amelyben kérték a közbeszerzés alóli mentesítést, átvizsgálnak. Ez vonatkozik az előző és a korábbi ciklusokban a bizottság által engedélyezett eljárásokra. - Ha volt ez az eszköz, a Pegasus szoftver, akkor ennek a bizonyítékait meg fogjuk találni - hangzott el a sajtótájékoztatón. Ha pedig ez megtörténik, akkor ténymegállapító vizsgálatot fognak összehívni. Arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha a kormánytöbbség a ténymegállapító bizottságot sem fogja támogatni, Stummer János úgy fogalmazott: találgatásokba nem bocsátkozna, a „hídon akkor kell átmenni, ha odaértünk”. Molnár Zsolt hangsúlyozta: nem a szoftver megléte vagy nem léte a kulcskérdés - hiszen a világon több tucat ország használta ezt az eszközt –, hanem az, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül használják az eszközt. Szerinte azzal, hogy a kormánypárti tagok nem jöttek el, minden felelősséget magukra vállaltak.