Hamarosan megindulhat a döntő csata a Donbasznál, brutális küzdelem várható

A megszállók egyre több katonát vonultatnak fel a Donyeck-medencénél a következő három hét döntheti el a háború kimenetelét.

Oroszország lényegében befejezte a csapatösszevonásokat, így újabb támadást indíthat az Ukrajna keleti részében fekvő Donyeck és Luhanszk régiók ellen - közölte a Reuters a kijevi védelmi tárcára hivatkozva. „Számításaink szerint aktív harcok kezdődnek majd a közeljövőben” - mondta a minisztérium szóvivője. Jelezte azt is, hogy az ukrán hadsereg készen áll az offenzívára.

Hasonló értékelést osztottak meg uniós tisztségviselők, akik arra számítanak, hogy hamarosan kiéleződnek a harcok. Van olyan becslés is, mely szerint Oroszország megkétszerezi-megháromszorozza haderejének számát. A Pentagon azt közölte, érzékelik a csapatmozgásokat, de még nem indult meg az attak.

Egy amerikai védelmi szakértő azt mondta a Sky News-nak, hogy a következő három hét meghatározza majd a háború kimenetelét. Michael Ryan - aki korábban az európai és NATO-ügyekért felelős helyettes államtitkári posztot töltötte be - azt mondta, bár az oroszok „átértékelték háborús céljukat”, és Kelet-Ukrajnára összpontosítanak, azonban „fő problémájuk” az lesz, képesek lesznek-e elegendő harci erőt felállítani, hogy szembeszálljanak a nagyon tapasztalt ukrán haderővel. Azt mondta, ha a Nyugat el tudja kellő mennyiségű fegyverrel látni az ukránokat, akkor valóban győztesen kerülhetnek ki. Jelezte, mindez nehéz lesz és olyan brutális küzdelem várható, mint a II. világháborúban.

Oroszország hétfő éjszaka ukrán légvédelmi rendszereket célzott meg. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője, Igor Konasenkov vezérőrnagy elmondta, hogy a hadsereg cirkálórakétákkal semmisített meg négy hordozórakétát Dnyipro déli peremén, valamint ilyen rendszereket lőtt ki Mikolajiv és Harkiv régiókban. Ellentmondásos hírek érkeznek Mariupollal kapcsolatban. Ukrajna tagadta, hogy elveszítené ellenőrzését a rommá lőtt város felett, ugyanakkor hétfőn számos olyan jelentés látott napvilágot, miszerint utolsó óráiban jár az ellenállás a hetek óta tartó orosz ágyúzás miatt. Volodimir Zelenszkij a dél-koreai parlament előtt tartott beszédében azt mondta, Mariupolban akár tízezernél is több ember veszíthette életét.

Eközben Harkivot is hevesen ágyúzták hétfőn a megszállók, aminek során - köztük egy gyerek - is életét veszítette. A polgármester azt közölte, az ukrán erők készen állnak a város védelmére. Hét ember holttestét találták meg egy panelház romjai között a Kijevhez közeli Borogyanka városában. Szerhij Gaidai, Luhanszk kormányzójának közlése szerint hétfőn találat ért egy iskolát, valamint egy többemeletes lakóházat Szeverodonyeck városában.

Közben Moszkvában járt az első nyugati vezető azt követően, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát. Karl Nehammer osztrák kancellár legfontosabb üzenete az volt Putyinnak, hogy a háborúnak minél előbb véget kell érnie, mert egy háborúban mindkét fél csak veszíteni tud. Kihangsúlyozta azt is, hogy az Oroszország elleni szankciók mindaddig folytatódni fognak, ameddig Ukrajnában emberek halnak meg a háború miatt. Nehammer a Bucsában és más városokban elkövetett háborús bűncselekményekről is beszélt az orosz elnöknek, illetve arról is, hogy nemzetközi vizsgálatra lesz szükség. Egy biztos, hogy a béketárgyalások ellenére a Kreml nem szünetelteti a katonai műveleteket.

Franciaország kiutasított hétfőn hat orosz diplomatát is, akiket kémkedéssel vádolnak. Párizs korábban már 35 orosz diplomatát utasított ki, mint ahogy már számos európai ország is így tett - Magyarországon továbbra sem tudni ilyen lépésről. Horvátország hat orosz követségi munkatársat utasított ki.