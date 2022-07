nepszava.hu;

2022-07-09 07:12:00

Bokros Lajos: parasztvakítás a kormány Európai Bizottság felé tett kompromisszuma

Ráadásul ezekkel a változtatásokkal sem kerül közelebb a kormány az uniós pénzekhez.

„Egyelőre nem kell attól tartani, hogy Orbán kivezetné Magyarországot az Európai Unióból” - mondta el a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában Bokros Lajos.

A korábbi pénzügyminisztert arról a bejelentésről kérdezték, mely csütörtökön hangzott el a Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely ismertetése szerint a kormány a Brüsszelből érkező javaslatok közül többek közt elfogadta azt, hogy Magyarország 15 százalék alá mérsékli az egy ajánlattevős közbeszerzések arányát; a korrupciós büntetőügyekben az ügyészség döntésével ellentétben lesz helye bírósági jogorvoslatnak.

Bokros Lajos szerint ugyanakkor a közbeszerzésekkel kapcsolatos ajánlás teljesítése például könnyen kijátszható a politikus szerint, elég megfizetni más kormányközeli „haverokat”, akik versenyképtelen ajánlatokat adnak be, így mindenképp az nyeri a közbeszerzést, akinek a kormány eredetileg akarta adni, és azt is elmondhatják, hogy 15 százalék alá esett az egy ajánlatos közbeszerzések száma. A korrupciós ügyeket érintő változásokkal kapcsolatban is van kifogása. Úgy látja, ahhoz, hogy a korrupciós büntetőügyekben az ügyészség döntésével ellentétben legyen helye bírósági jogorvoslatnak az kellene, hogy a bíróság, vagy az ügyészség vádat emeljen, és nyomozást indítson. Ezt aligha teszi meg Polt Péter legfőbb ügyész fideszes érdekeltségek esetében. Mivel a bíróságok sem teljesen függetlenek, így ez nem jelent hatékony, kijátszhatatlan megoldást a korrupció ellen. Az igazi megoldást az jelenthetné, ha a kormány csatlakozna az Európai Ügyészséghez, amelynek joga lenne önállóan is nyomozást folytatni, amikor a bíróság és az ügyészség megtagadja a nyomozást egy-egy korrupciós ügyben - magyarázta.

Kitért arra is, ezeket az ajánlásokat nem most, hanem már a csatlakozás idején, az előző kormányoknak is teljesíteniük kellett volna. Ami egyben azt is jelenti, hogy ezek teljesítésével nem kerül közelebb Magyarország a blokkolt uniós forrásokhoz.

