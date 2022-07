nepszava.hu;

Szijjártó Péter: Nem könnyű feladat nem belesodródni a háborúba

A tárcavezető ezt a Fox News amerikai konzervatív televíziós csatorna műsorvezetőjének azon kérdésére válaszul mondta, amely azt firtatta: mi Magyarország álláspontja a háború azon lehetséges befejezésével kapcsolatban, amelynek értelmében Oroszország megtarthatna ukrajnai területeket.

Nem könnyű feladat nem belesodródni az ukrajnai háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fox News amerikai konzervatív televíziós csatornának nyilatkozva.

A tárcavezető ezt a műsorvezető azon kérdésére válaszul mondta, amely azt firtatta: mi Magyarország álláspontja a háború azon lehetséges befejezésével kapcsolatban, amelynek értelmében Oroszország megtarthatna ukrajnai területeket.

A műsorvezető az interjú elején felidézte, az EU jelenleg azt „követeli” a tagállamoktól, hogy 15 százalékkal csökkentsék a földgáz-felhasználásukat. A kérdésre, mit gondol erről, Szijjártó azt mondta, rendkívül jelentős és komoly ügynek tartják, megjegyezte azonban, hogy ez még csak egy kijelentés, írásbeli javaslatot még nem kaptak, addig pedig „komolytalan lenne” véleményt formálniuk.

A műsorvezető ezután úgy fogalmazott: Orbán Viktor megnyilvánulásait hallgatva úgy tűnik, legalábbis Magyarországon, hogy egyfajta türelmetlenség van az ukrajnai háborút illetően és azokkal az anyagi áldozatokkal kapcsolatban, amit a tagállamok e tekintetben magukra vállaltak.

A kérdésre, hogy ez igaz-e, Szijjártó a szokásos kormányzati narratívát hangoztatta, szomszédos országként különösen érdekeltek vagyunk a békében (szerinte a nemzetközi közösségnek arra kell koncentrálnia, hogy kieszközöljön egy azonnali tűzszünetet, és arra, hogy mielőbb megkezdődhessenek a béketárgyalások).

Az újságíró erre megjegyezte: „ De úgy tűnik, hogy ez még messze van.” „Az az érzésem (…), mintha az Önök országának és más tagállamoknak fogytán lenne a türelme. Mit gondol erről?” A külgazdasági és külügyminiszter (miközben mély levegőt vett) megismételte, hogy Magyarország története legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtja végre, elsorolta az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, majd a „délről érkező illegális migráció erős és egyre növekvő nyomásáról” beszélt, amikor a műsorvezető félbeszakította.

„Igen, igaza van Miniszter úr, értem ezeket a példákat és az elkeseredést is. De volt Oroszország részéről egy lépés, hogy megszállja ezeket a területeket, amelyek Ukrajnában vannak. Ez egyfajta jelzés, egyik módja lehet annak, hogy a háború befejeződjön, tehát Oroszország megtarthassa azt a területet, amelyet elfoglalt Ukrajnában. Az ukránok erre nemet mondanak, 10-ből 9-en azt mondják, hogy egy négyzetméternyi területet sem engednek át, de azért ez mégiscsak egy lehetőség. Hogy látja ezt Ön? Mi Magyarország álláspontja abban, hogy végül Ukrajna megengedje Oroszországnak, hogy megtarthassa a megszerzett területeket, vagy ha nem is az összeset, de legalább egyet?”

Szijjártó válaszul a területi integritás és szuverenitás tiszteletben tartásának fontosságáról beszélt, mire a műsorvezető megint közbevágott:

„Jó, de mondjuk, ha az oroszok most ezt az ajánlatot tennék az asztalra, akkor Önök sem fogadnák el, a többi NATO-ország sem fogadná el, és nyilvánvalóan Ukrajna sem tenné ezt.”

„Nézze, mi nem vagyunk a konfliktus részesei, és mindent megteszünk, hogy ne sodródjunk bele ebbe a háborúba. Elmondhatom, hogy ez nem könnyű feladat.” – válaszolta Szijjártó.

Az azzal kapcsolatos találgatásokra, amelyek szerint a háború hónapokig, sőt, akár évekig is eltarthat, Szijjártó azt válaszolta: „Igen, sajnos nem látjuk a végét. (…) Az én generációm tagjai, mi mind abban reménykedtünk, hogy nem kell átélnünk a háborút ilyen közelségből. (…) Mi Európában úgy gondoltuk, hogy a 21. század békésen fog eltelni, és hogy nekünk nem kell szembenéznünk háborúval vagy fegyveres konfliktusokkal az európai kontinensen. (…) Most úgy tűnik, hogy ez a háború sokáig fog tartani. (…) Szívszorító látni azokat a családokat, akik Magyarországra jönnek, akik kénytelenek az apákat otthonukban hátrahagyni, mert a férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát a sorozási törvény miatt. Szívszorító látni azt is, hogy ezek a családok, akik idejönnek, nem lehetnek biztosak afelől, hogy valaha ők újra egy család lesznek-e még ebben az életben (…).