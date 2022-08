Uniós közvetítéssel megállapodás született az útiokmányok ügyében Szerbia és Koszovó között

nepszava.hu;

Koszovó;Szerbia;Josep Borrell;Albin Kurti;Aleksandr Vucic;

2022-08-27 21:14:00

Belgrád és Prostina csaknem másfél évtizedes viszálya nem ért véget, csak ebben a gyakorlati kérdésben.

Megegyeztünk, Szerbia és Koszovó rendezi a két ország állampolgárainak határátlépése körül kirobbant vitát – idézi a Reuters Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjánek szombati Twitter-bejegyzését. Az egyezség szerint a koszovói szerbek, csakúgy, mint az összes többi polgár szabadon utazhatnak majd Koszovó és Szerbia között személyi igazolványuk segítségével. Minderről Albin Kurti koszovói miniszterelnök biztosította az uniót.

Az ügyben megszólalt Aleksandr Vucic szerb elnök is. Azt mondta reméli, hogy az EU garanciákat fog nyújtani a személyes dokumentumokról szóló megállapodásra, amit gyakorlatinak nevezett, hozzátéve, az nem jelenti Koszovó elismerését.

Ahogy arról a Népszava is beszámolt, a szomszédos államok vitája miatt már a NATO is aggodalmát fejezte ki, ami a személyi igazolványok és rendszámtáblák miatt robbant ki. A pristinai hatóságok augusztus elejétől nem akarták elismerni a szerb személyi igazolványokat a határátkelőkön, az ilyennel rendelkező szerbeknek ideiglenes okmányt kellene kiállíttatniuk a határon. Továbbá a koszovói hatóságok azt is elrendelték, hogy szeptembertől a helyi szerbek autónak régi rendszámait szerbről koszovóira cseréljék.

Mostanáig a koszovói értelmezés szerint ez csak egy kölcsönösségen alapuló intézkedés volt. A koszovói állampolgároknak ugyanis is egy idő óta szintén ideiglenes okmányt kell beszerezniük, amikor átlépik a szerbiai határt, mivel a belgrádi hatóságok sem ismerik el a koszovói igazolványokat.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk