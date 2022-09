nepszava.hu;

Egyesült Államok;Magyarország;nagykövet;David Pressman;

2022-09-02 12:29:00

Megérkezett Magyarországra az Egyesült Államok új nagykövete, szerinte együtt kell működni, hogy jól csináljuk

Szenátusi meghallgatásán élesen bírálta az Orbán-kormányt. Hamarosan átadja megbízólevelét Novák Katalin államfőnek.

„Szeptember 2-án megérkezett Budapestre David Pressman, hogy megkezdje munkáját az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként” - közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében a budapesti amerikai nagykövetség.

A nagykövet elismert jogi szakember, diplomata, aki számos elnök munkáját segítette nemzetbiztonsági, külügyi és emberi jogi területen.

- fogalmazott, hozzátéve, hogy hamarosan átadja megbízólevelét Novák Katalin államfőnek, és ettől fogva rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként fogja ellátni feladatait.

David Pressman a péntek reggeli érkezése után tartott egy rövid sajtótájékoztatón, amelyen magyarul üdvözölte a megjelenteket, hozzáfűzve, megtiszteltetés, hogy nagykövetként térhet vissza Magyaraországra, és évtizedekkel ezelőtt, az első európai útja alkalmával is a ferihegyi repülőtéren landolt. Rendkívüli országnak nevezte hazánkat, tele a világ legtehetségesebb embereivel, és elárulta, hogy az egyik fia nagy Rubik Ernő-rajongó, a politika pedig szerinte néha olyan, mint a Rubik-kocka. – Nehéz időket élünk a régióban és az egész világon is, és ilyenkor fontos, hogy a barátok összetartsanak. Az Egyesült Államok Magyarországnak és népének a barátja. Szükségünk is van egymásra, hogy jól csináljuk, hogy együttműködjünk a kulcsjelentőségű gazdasági és biztonsági kérdésekben és hogy ez egy közös értékeken nyugvó, vibráló kapcsolat legyen – jelentette ki, hozzáfűzve, alig várja, hogy együtt dolgozzon az Orbán-kormánnyal és minél többet utazzon Magyarországon.

David Pressman személyében tapasztalt amerikai diplomata érkezett Magyarországra, 2014 és 2017 között különleges politikai nagyköveti szinten képviselte az Egyesült Államokat az ENSZ-ben, számos ponton kötődik a Demokrata Párthoz, a világhírű Oscar-díjas színész, George Clooney bizalmasaként ismerik. Június 23-i szenátusi meghallgatásán meglehetősen kritikusan nyilatkozott az Orbán-kormányról. Mint mondta, meg kell küzdeni a magyar kabinetet érő orosz befolyás problémájával, éppen ezért nyíltan hangot kell adni az aggodalmaknak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sem volt rest, visszaüzent és kikérte magának az elhangzottakat, mondván, „azt majd mi, magyar emberek eldöntjük, itt hogyan alakulnak a dolgok Magyarországon”.