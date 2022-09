Marnitz István;

napelem;Palkovics László;energiatakarékosság;pályázatok;Orbán-kormány;

2022-09-07 07:15:00

Orbán-kormány már novemberre meghirdette az új napelempályázatot, kár, hogy az erre szánt uniós pénz még sehol sincs

A kabinet a lakossági megújulóenergiás kiírás első köréből megmaradt keretre már novemberben új jelentkezési kört hirdet.

Jövő tavasz helyett már novembertől elérhető lesz a lakossági napelemes pályázat második üteme – erősítette meg Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára keddi sajtótájékoztatóján a korábbi Facebook-bejelentését. Az energiaválságra tekintettel a kormány kiemelt célja, hogy a háztartások mielőbb hozzájussanak a lakossági napelemes pályázat által kínált lehetőséghez, ami a korszerűsítésen túl tartósan és jelentősen csökkenti a családok rezsiköltségét – írta. A második ütemmel kapcsolatban további információ a https://napelem.palyazat.gov.hu weboldalon érhető el.

Ezen túlmenően az államtitkár további érdemi részletekkel nem szolgált. Korábbi közléseik szerint ugyanakkor a 202 milliárd forintos eredeti keretből a tavaly év végétől az idén év elejéig tartó 154 milliárd forintnyi igény érkezett. Míg Steiner közlése szerint 43 ezer kérelem érkezett, addig a pályázati honlap 45 ezer beadvány elfogadását valószínűsíti. Az első körben a 2020-ban adóbevallásuk szerint 4,85 milliónál kevesebbet kereső magánszemélyek napelemre legfeljebb 2,9, napelemes fűtési rendszerre pedig maximum 11,3 millió forintot nyerhettek. Az államtitkár elmondta: Jól haladnak a pályázatok feldolgozásával, már 21 800 támogatói döntést hoztak, mintegy 89 milliárd forintnyi összeget kiutaltak, ezeknek a projekteknek a megvalósítása már elkezdődött - jelezte. Hozzátette, hogy november végéig befejezik az összes pályázat értékelését.

Mindenesetre keretemelés nélkül a második fordulóban az első kör során kiosztott összeg körülbelül harmadára lehet majd pályázni. A beadási szabályai nem változnak, tolongani nem érdemes, mert nem a beadás sorrendje számít.

A kiírás furcsasága, hogy

Tehát, bár a pályázati forrást a kormány a magyar költségvetésből megelőlegezte, sokak szerint egyáltalán nem borítékolható, hogy az EU-támogatások valaha is megérkeznek az országba.

Szintén megjegyzendő: bár szakértők önmagában üdvözölték a napelemes megújuló energiahasznosítási mód elterjesztését, egyszersmind felhívták a figyelmet, hogy maga a pályázat kevéssé szolgálja az energiahatékonyság céljait. Hisz napelemmel fűteni kevéssé hatékony. Így az elektromos fűtőberendezések használata akár még növelheti is a háztartások villamosenergia-igényét, így a hálózat és az erőművek terhelését.

Az energiafelhasználást a kormány is az áram irányába terelné. Legalábbis erre utal Palkovics László technológiai és ipari miniszter Portfolio Sustainable Word 2022 elnevezésű, tegnapi konferencián tett bejelentése,

A kormány hamarosan új energiastratégiát alkot. Szerinte 2030-ra könnyen elérhető az üvegházhatású gázok 55 százalékos csökkentése. (Ugyanakkor az Orbán-kormány változatlanul 40 százalékot vállal.) A 2050-es klímasemlegességi célt ugyanakkor már nehezebb feladatnak tartja. Ezek eléréséhez megfelelő technológiák szükségesek – fogalmazott. 1990 óta, főként az energiaellátás, az ipar és a mezőgazdaság révén, 34 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása – tette hozzá. A közlekedésben viszont ezt még ezt nem sikerült elérni. (Megjegyzendő: az előző évtized során álltunk már 40 százalékos értéken is, amióta nőtt az országos szennyezés.) Magyarország végső energiafelhasználásának 35-40 százaléka földgáz, 28 százaléka kőolaj. A kérdés, hogy hogyan lehet a mostani energiafüggőséget csökkenteni. A villamosenergia irányába terelni nem egyszerű az országot, mert eddig mindent a földgáz határozott meg, ami egy praktikus, jól szállítható energiaforrás. A függőség csökkentése érdekében a földgáz arányát csökkenteni kell, de a lakossági fűtés átalakítása átfogó munka – fogalmazott. A megfizethetőség-fenntarthatóság-ellátásbiztonság hármas egységéből utóbbi most sok helyütt felülírja a fenntarthatóságot. Ennek ellenére 2025-ig továbbra is szempont a Mátrai Erőműben a lignittüzelés megszüntetése.