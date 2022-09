Szalai Anna;

BKV;Metrowagonmash;Bolla Tibor;uniós szankciók;M3-as metró;energiaválság;rezsi;

2022-09-20 06:30:00

Megtalálta a megoldást az orosz metrógyártó és a BKV az uniós szankciók elkerülésére

Az alkatrészek garanciális teljesítésként érkeznek, azonban a rozsda előtt szabad az út.

Súlyos pénzügyi kockázatokat görget maga előtt a főváros közlekedési cége. Már az idei üzleti tervet is csak úgy sikerült nullszaldósra hozni, hogy beleszámítottak 14 milliárd forint állami kompenzációt az akkor még csak fenyegető energia-áremelkedés miatt. A hiányzó összeg azóta csak hízott; az idei első félévben 18 milliárdot költöttek energiára, miközben tavaly egész évben 20 milliárdot, jövőre pedig – jelenlegi áron – akár 70 milliárdra is felszaladhat végösszeg. A gázra aláírt szerződésük van jövő őszig, az üzemanyagra keretszerződésük van a Mol-lal. Ezek számítható költségek.

– Az áramtenderre azonban nem érkezett érvényes ajánlat, abban ugyanis kikötöttek egy maximumárat, ami a jelenlegi piaci ár fele volt – magyarázta Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a cég tegnapi háttérbeszélgetésén. A társaság most keresi a megoldást erre. A másik nagy tétel az üzemanyag. A BKV évi 28-29 millió gázolajat fogyaszt, amit a Mol mozgóáron szállít jóval a lakossági hatósági ár felett. Ha a főváros közlekedési cége a most év végéig meghosszabbított hatósági áron kapná az üzemanyagot,

Az energiaválság mellett az ukrajnai háború, valamint az infláció is jelentős gondot jelent a cégnek. Az idén eddig csaknem 80 szállítói szerződést mondtak fel, miközben a BKV ahol csak tudta, megadta a partner cég által kért emelést. Bolla Tibor nem tagadta, hogy állami, illetve fővárosi segítség nélkül nem fedezhető a működési költségtöbblet. A közlekedési társaság 10 milliárdos – változó arányban kihasznált - folyószámla hitelkeretének megújítására is kiírtak egy tendert, az előzetes ajánlatok alapján akár többet is adnának a bankok. Ez jól hangzik, de december végén ezeket vissza kell fizetni.

A hosszú távú beruházási hitelek közül viszont eddig egyet sem engedélyezett a kormány, így nem tudják lehívni a meglévő szerződés alapján régi áron elérhető villamosokat, nem köthetnek szerződést a sikeresen lezárt elektromos buszbeszerzési tender végén, mint ahogy a régóta esedékes, de most különösen rövid idő alatt megtérülő fűtés korszerűsítési és szigetelési projekteket sem indíthatják el. A régi, elavult szerelőcsarnokokat azonban ki kell fűteni, így a BKV azt fontolgatja, hogy a költségek csökkentése érdekében

A BKV nem mond le az M3-as metróvonalra szerelvényeket szállító orosz Metrowagonmash-sal (MWM) szemben támasztott, jelenleg éppen 10 milliárdos kárigényéről sem. A háború miatt akadozó alkatrész utánpótlásról most azt mondta a Népszavának a cégvezetés, hogy jobban állnak, mint gondolták:

A kijelentés meglepő annak fényében, hogy az MWM felújítás helyett leszállított új kocsijai csapnivaló minőségben készültek el. A beszerzést vizsgáló jelentés 18 sorozathibát tárt fel, köztük a jelentős rozsdásodást és az esetenként nagyon gyorsan kopó alkatrészeket. A BKV és az MWM azonban megtalálta a jogi kiskaput arra, hogy az orosz termékekre kivetett szankciókat megkerülhessék.

– válaszolta a Népszava kérdésére Környei Éva, a BKV jogi igazgatója.

„Érkeznek alkatrészek, de lényegesen kisebb mennyiségben” – ismerte el a Népszava kérdésére Héri József metróüzem-igazgató, ám ez szerinte azért nem okozhat leállást, mert jóval kevesebb a meghibásodás, mint korábban, illetve a visszatérő hibák javításához az orosz partner adott át alkatrészeket. A rozsdásodás garanciális javítása viszont a háború kezdete óta szünetel – tette hozzá. A fentebb említett jelentés szerint az első három szerelvény padlólemezei már három év alatt teljesen átlyukadtak. Sőt, az azóta javított kocsikon újra megjelentek a rozsdafoltok. A később gyártott kocsikon enyhébbek a tünetek, de a szakértők úgy vélték, csak idő kérdése, mikor indul meg azokban is a kiterjedt korrózió. Héri József szerint ez nem gond,