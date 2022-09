P. L.;

uniós szankciók;Európai Unió;Josep Borrell;Ursula von der Leyen;Oroszország;Orbán-kormány;

2022-09-22 12:50:00

Hiába fenyegetőzik az Orbán-kormány, újabb EU-s szankciós csomag van készülőben Oroszország ellen

Kérdés, hogy a Szijjártó-féle külügy fog-e vétózni.

Az uniós külügyminiszterek döntése értelmében újabb szankciós csomagot készít elő az Európai Bizottság - közölte az EUrológus szerint Josep Borrell külügyi főképviselő New Yorkban, ahol valamennyi tagállam képviselője részt vesz az ENSZ éves közgyűlésén.

Emellett a kiadott nyilatkozat szerint továbbra is támogatják fegyverekkel Ukrajnát, amíg szükséges. A tervek szerint jövő hétre véglegesítendő új szankciós csomag tartalmáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek azt mondta:

Az Orbán-kormány és a Fidesz-közeli média mostanában előszeretettel használt szólama az, hogy a szankciók nem működnek, maga Orbán Viktor júliusban egy ízben úgy fogalmazott, az Európai Unió „tüdőn lőtte saját magát” velük. Kötcsén ugyancsak arról beszélt, hogy a szankciók rosszak és vissza kell vonni őket, az orosz Barátságért kitüntetéssel büszkélkedő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig New Yorkban is a szankciók ellen szólalt fel. A hatékonyságra vonatkozó kormánypárti elméleteket azonban az újabb adatok igencsak cáfolni látszanak. Ennek ellenére persze van esély rá, hogy az Orbán-kormány vétót lenget majd be az új tervezet ellen. A Szijjártó-féle külügy mindenesetre egyelőre nem közölte az álláspontját ezzel a konkrét elképzeléssel kapcsolatban.