nepszava.hu;

Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;Oroszország;ENSZ közgyűlés;háború;

2022-09-23 07:48:00

Szijjártó Péter elmagyarázta, miért találkozott a háborús agresszor, Oroszország külügyminiszterével az ENSZ közgyűlésén

Mert így legalább személyesen el tudta neki mondani, Magyarország mennyire szeretné a békét.

„Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kollegával tárgyaltam. Elmondtam a kollégámnak, hogy Magyarországot rendkívül súlyosan érinti a háború, hiszen nyilvánvalóan a földrajzi közelséggel arányosak a következmények súlyosságai. Márpedig mi magyarok nem lehetnénk közelebb a háborúhoz, mint ahogy vagyunk, hiszen szomszédai vagyunk Ukrajnának, ezért az Ukrajnában zajló háború minden egyes következménye szinte azonnal és rendkívül súlyosan megjelenik Magyarország számára” - mondta el péntek reggeli videójában a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter az ENSZ new yorki közgyűléséről bejelentkezve kifejtette, mindenki látja Magyarországon és Európában is az infláció elszabadulását, mindenki látja az árak emelkedését. Mindezekre a bajokra egyetlen megoldás, a béke lenne. Mindezt elmondta neki is.

- jelentette ki. Majd azzal folytatta, ha az elkövetkezendő időszakban a békéről nem jönnek létre tárgyalások, akkor a világ még súlyosabb következményekkel fog szembesülni, s ezt jó lenne megelőzni. Hangsúlyozta, orosz energiahordozók nélkül Magyarországon a gazdaság nem tudna működni, és a magyar emberek nem tudnának fűteni, meleg vizet használni vagy éppen főzni. Ezt a tényt lehet szeretni vagy nem szeretni, attól ez még tény, egy fizikai törvényszerűség. Megjegyezte, ha megszűnnének az orosz földgáz és kőolajszállítások, akkor Magyarország a magyar gazdaság működőképessége kerülne veszélybe.

Nyomatékosította, a Gazprom eddig megbízható módon szállított Magyarországra. A nemzeti érdekünk azt diktálja, hogy Oroszországgal, a Gazprommal egy megbízható, kiszámítható együttműködést folytassunk, ezen együttműködés nélkül ugyanis Magyarország földgázellátása nem állna biztos lábakon és mi vállaltuk, hogy biztosítsuk azt, hogy a magyar embereket ne kényszeríthesse senki arra, hogy ők fizessék meg annak a háborúnak az árát, amelyért ők egyáltalán nem felelősek - jelentette ki. Jelezte azt is, hogy hétfői napon Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének margóján a Roszatom vezérigazgatójával fogja áttekinteni a beruházás helyzetét, és fel fogják vázolni a következő hónapok mérföldköveit hogy milyen metódus és milyen menetrend szerint haladjunk előre majd az építkezéssel, illetve annak előkészítésével.