Czene Gábor;

nemzeti konzultáció;Fidesz;Orbán-kormány;Political Capital;megszorítások;háború;infláció;

2022-09-28 06:30:00

„Hazugságokra épül a Fidesz álfelmérése”

Az újabb nemzeti konzultációval a kormánypártnak az a legfőbb célja, hogy a törzsszavazók körében megőrizze támogatottságát és potenciálisan visszaszerezze azokat a választókat, akiket a megszorító intézkedések következtében elveszített – nyilatkozta Győri Lóránt, a Political Capital elemzője.

A kormány az Oroszország elleni szankciókról készül nemzeti konzultációt tartani, a pontos kérdések azonban egyelőre nem ismertek. Lapunk Rogán Antal minisztertől, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjétől próbált részleteket megtudni. Elküldött kérdéseinkre a Kormányzati Tájékoztatási Központ így reagált: „A brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció előkészítése már zajlik. A pontos témákkal és a lebonyolítással kapcsolatban a következő napokban nyújtunk majd tájékoztatást.” A válasz nem tért ki a várható költségekre.

Győri Lóránt, a Political Capital geopolitikai elemzője a Népszavának elmondta, hogy a nemzeti konzultáció témája illeszkedik a Fidesznek az ukrajnai háború kirobbanása óta képviselt politikai és médiastratégiájába. Ennek egyik meghatározó eleme, hogy a kormány a békepártiságát hangsúlyozva támadja az ellenzéket, az Ukrajnával szolidáris államokat és az Európai Uniót. Másrészt:

Példa erre az úgynevezett háborús infláció emlegetése. A háború és az energiaválság nyilvánvalóan hozzájárul az inflációhoz, de azt is tudjuk, hogy az infláció már 2021-ben elérte a 7,4 százalékot, már tavaly ársapkát vezettek be egyebek között a csirke far-hát és a benzin esetében. A magyar gazdaság tehát jóval a háború előtt is komoly problémákkal küzdött – emlékeztetett a geopolitikai elemző. A szankciók ellenzése valójában az orosz párti külpolitika folytatását is jelenti (hiszen például a Kremlnek kedvezően vétózta meg Kirill pátriárka szankciós listára vételét), miközben a kormány látszólag kiáll Ukrajna területi épsége és szuverenitása mellett.

A nemzeti konzultációk

Győri Lóránt szerint a szankciókról szóló nemzeti konzultáció legfőbb célja, hogy a törzsszavazók körében a Fidesz megőrizze támogatottságát, potenciálisan visszaszerezze az utóbbi időben elvesztett választóit, megakadályozza további szavazók lemorzsolódását. Felmérések arról tanúskodnak, hogy a gazdasági nehézségek és a megszorító intézkedések – így a rezsiárak emelése, a katázás kivezetése – miatt érzékelhetően csökkent a Fidesz népszerűsége.

Az ellenzék igyekszik azzal szembesíteni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy korábban maga is megszavazta a most bírált Oroszország elleni szankciókat. Győri Lóránt azonban nem gondolja, hogy kommunikációs értelemben a Fidesz ne tudna jól kijönni ebből a helyzetből. Az ellenzéknek ugyanis nincs elegendő médiaelérése, nem képes hatékony kommunikációt folytatni. A kormány sajtófölénye és az ennek segítségével kiépített „véleménybuborék” viszont

Az a kettősség, hogy a kormány megszavazta a szankciókat, majd elkezdte támadni azokat, csak egy hazugság a sok közül. A Fidesz mostani „álfelmérése” hazugságokra épül – állapította meg Győri Lóránt.

Bár az unió is szenved a gáz hiánya miatt, a számok azt mutatják, hogy a szankciók már a háború első hét hónapjában lényegesen nagyobb károkat okoztak az orosz gazdaságnak. El lehet képzelni, mi lesz, ha a háború elhúzódik. Ráadásul – tette hozzá – biztosra vehető, hogy a szankciók a háború befejezése után sem érnek azonnal véget.

Győri Lóránt szerint Orbán Viktor nem ismeri fel a régiónk biztonságpolitikai érdekeit, amikor arról beszél, hogy nekünk nincs közünk az ukrán-orosz háborús konfliktushoz. A geopolitikai elemző ezt téves és veszélyes helyzetértékelésnek tartja. Hiszen Közép-Kelet-Európa stabilitásáról is szó van. Ha Ukrajnában nyer Oroszország, akkor nem fog megállni, az is lehet, hogy megtámadja Moldovát – jelentette ki.