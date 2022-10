nepszava.hu;

átalakítás;megszorítások;takarékosság;rezsiköltség;bezárások;energiaválság;pécsi önkormányzat;

2022-10-11 18:55:00

Délután ötkor bezárnák az orvosi rendelőintézeteket Pécsen

Az önkormányzat több mint száz intézkedéssel másfél milliárd forintot takarítana meg a jövő évben várhatóan 6,5 milliárddal emelkedő rezsiköltségekből.

Novembertől április 30-ig lenne érvényes az a 104 pontos intézkedéscsomag, amelyről több hónapja tart egyeztetéseket a pécsi városvezetés és amelyet hamarosan a megyei jogú város közgyűlése is tárgyalni fog mielőtt megküldik a kormányzatnak – számolt be a PécsMa.hu arról az önkormányzati sajtótájékoztatóról, amit az ellenzéki vezetésű város két alpolgármestere, Ruzsa Csaba és Nyőgéri Lajos tartott kedden. Közölték, a jelenlegi energiaárakkal számolva jövőre 6,5 milliárd forinttal kell többet költenie a pécsi önkormányzatnak áramra és fűtésre a város intézményeinél, cégeinél, és a polgármesteri hivatalban. Ebből különböző intézkedésekkel összességében 1,5 milliárdos megtakarítást érnének el.

A városvezetés adatai szerint a legnagyobb tétel az áramdíj emelkedése, 5,3 milliárd, azon belül pedig a közvilágítás. Mivel számos intézmény és cég a távfűtési rendszerre kapcsolódik, a gáz árának emelkedése “mindössze” közel 700 milliós növekményt jelent, a távhő drágulása pedig „csak” 541 millióval terheli meg várhatóan a büdzsét. Az áram esetében egyébként tizenkétszeres a drágulás, de már idén is ötszörös áron vették 2021-hez képest az önkormányzati cégek. A megszorító, költségcsökkentő intézkedések közül jó néhány húsbavágó lehet.

Ruzsa Csaba kiemelte, a kormány által a rezsiválsággal kapcsolatban elvár intézkedési terv részeként már előkészítés alatt áll a „2030 Pécs – Zöld és okos stratégiai program”, de szeretnének egy közvilágítás-korszerűsítési programot is. Utóbbi keretében egymilliárd forint hitelből, állami támogatásból, vagy kamatmentes kölcsönből 5000 elavult lámpatestet cserélnének le a városban, ami szerintük azonnal évi 430 millió forintos költségcsökkenést eredményezne. Ugyanakkor a közvilágítás lekapcsolását nem tervezik.

Nyőgéri Lajos ugyanakkor elmondta, a civil szervezeteknek bevezetnének egy „mentőcsomagot” is. Elképzelésük szerint egy, a város és a kormány által egyenlő arányban feltöltött alapból a kötelező állami és önkormányzati feladatokat ellátó civil szervezeteket segítenék. Ugyanilyen közös alapból történne a 2-25 főt foglalkoztató kis helyi cégek munkahelymegtartó célú támogatása. Felállítanának egy új szociális rendszert is, benne megnövelt gyógyszertámogatást, tűzifatámogatást a hátrányos helyzetű, rászoruló családok, diákok, idősek megélhetéséhez, lakhatásához. Természetesen ehhez is kormányzati segítség kellene.