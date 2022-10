Varga Dóra;

építőipar;Lázár János;ÉVOSZ;építőipari cégek;Nagy Márton;

2022-10-12 07:30:00

Kevés konkrétumot árult el lakáspolitikájáról a kormány, de az biztos: szűk esztendők következnek

Új lakáspolitikát, a szakmával való szoros együttműködést ígérnek a hazai építőipar új kormányzati irányítói.

Fájdalmasan kevés lakás épül Magyarországon, a hazai lakásállomány megújulási rátája „a béka segge alatt van”. Az idén várhatóan 17 ezer lakás épül meg, jövőre kevesebb, mint 10 ezer. A legjobb évben, 2020-ban is csak 27 ezret adtak át. Nem tudtuk elérni, hogy évente 40 ezer új lakás épüljön – ostorozta az elmúlt 12 év (részben kormányzati) teljesítményét Nagy Márton az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) keddi konferenciáján.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint új állami lakáspolitikára van szükség. A rövidtávú cél, hogy az elkövetkező két szűkös esztendőben is meg lehessen tartani legalább az 5-10 ezer közötti újlakásszámot, hosszú távon pedig elérhető legyen az évi 40 ezres lakásépítés. Az állami lakáspolitika továbbra is elsődlegesen családpolitika lesz, és csak utána gazdaságpolitika, a „három gyerek, három szoba, négy kerék” továbbra is cél – fogalmazott. Felmerülhet az orvosok, pedagógusok életpályához kötött vidéki otthonteremtési támogatása is – tette hozzá. Konkrét részleteket ugyanakkor nem árult el a kormányzati tervekről, de jelezte:

A gazdaságfejlesztési miniszter arról is beszélt, hogy a bő esztendőket szűk esztendők követik most az építőiparban. Az ágazat hármas szorításban van: miközben erőteljesen nőnek a költségek és drágul a finanszírozás, visszaesik a kereslet. A kormány átütemezte az állami beruházásokat, a lakosság felhasználható jövedelme pedig az infláció miatt csökken.

- sorolta Nagy Márton. A 116 energiaintenzív szektor közül 30 az építőipari alapanyaggyártáshoz tartozik: ezek közül több teljesen le is állhat, hiszen az építőipar egy 40-50 százalékos drágulást nem tud elfogadni. Emiatt az alapanyaghiány is újra felmerülhet – mondta a miniszter. Eközben a hitelkamatok kétszámjegyű tartományban mozognak, amire az elmúlt 20 évben nem volt példa. Ez a kamatszint megállítja az építőipart, „földbe állítja” a lakáshitelezést, kiszárítja a hitelpiacot – fogalmazott. Jelezte: az új szerződések állománya drasztikusan esik vissza, az év végére a 2017-es év szintjére süllyedhet. Ez jól mutatja, mi vár az elkövetkező pár évben az építőiparra.

Hasonlóan borús képet festett az ágazat közeljövőjéről Koji László, az ÉVOSZ elnöke is. Mint mondta: az idén még jól teljesít az építőipar, a termelési érték a tavalyinál 4-5 százalékkal magasabb lesz, folyóáron a 6 ezer milliárd forintot is meghaladhatja. Ám e mögött egy 22 százalékos áremelkedés is van. Az energiafelhasználás a költségek 20-25 százalékát teszi ki, pedig a legtöbb cég modern technológiával dolgozik, több energiát már nem tudnak megspórolni. Az építőanyagok majdnem fele importból származik, a gyenge forint itt már követhetetlen. A költségek felét a személyi jellegű kiadások teszik ki, miközben a hatékonyság nem javult az elmúlt négy évben.

A lakosság eközben elérkezett fizetőképessége határára: szeretne ugyan energetikai korszerűsítési beruházásokat, de nem tudja megfizetni. Koji László szerint nagyban segítene ezen a helyzeten egy 5 százalékos kamatplafonnal elérhető otthonteremtési hitelprogram. Előrevetítette, a fenti problémák miatt

Lázár János építési és beruházási miniszter a konferencián bejelentette: elkészült az új beruházási kerettörvény. A legalább 50 százalékban állami finanszírozású beruházásokat a jövőben szabályozó tervezetről szerdán dönt a kormány, októberben benyújtják a parlamentnek, 2023. január 1-jén pedig várhatóan életbe lép. A társadalmi egyeztetés kivételesen nem ezután jön – mondta a miniszter, aki szerint 26 szervezettel egyeztettek, amelyektől 900 javaslat érkezett, nagy részüket be is fogadták. Lázár János a kerettörvényt patrióta szabályozásnak nevezte, amely védi a hazai szereplőket a tőkeerős külföldi vetélytársaktól, a célja pedig, hogy itthon magyarok, magyar tudás szerint magyar alapanyagokból építkezzenek. Arról is beszélt, hogy a tárca mellett létrehozzák az Állami Beruházások Érdekegyeztető Tanácsát, amelyben a szakmai szervezetek képviselő ülnek majd, és így közösen születhetnek meg a szakmát érintő döntések.