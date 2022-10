P. Zs.;

2022-10-11 16:24:00

Rombolásba kezd az Orbán-kormány, hogy csökkentse a költségvetési hiányt

A kabinet a költségvetési egyenleg megmentése érdekében kész akár azt is veszélyeztetni, hogy a jövőben ne legyen használható az állami tulajdonban lévő hajdúszoboszlói földalatti gáztároló.

Varga Mihály pénzügyminiszter egy zárt sajtótájékoztatón – ahova csak a magyar média egyes tagjait hívták meg, bennünket nem –, a tudósítások szerint arról beszélt, hogy akár 500-900 milliárd forintos költségvetési bevétele származhatna a magyar államnak a hajdúszoboszlói gáztárolóban lévő technológia gáz (párnagáz) kitermeléséből és értékesítésből. Viszont ha nem marad elég párnagáz a tárolóban, az annak akár teljes tönkretételét jelentheti, ami több száz milliárdos kárt jelenthet az adófizetőknek.

Varga arról is beszélt, hogy kormány által korábban letagadott költségvetési kifizetési stop keretében 580 milliárd forintot zároltak és a miniszter tervei szerint ebből 300 milliárdot végleges elvonnak a tárcáktól – ezzel is csökkentve a költségvetési kiadásokat, javítva a hiánycélt. A pénzügyminiszter szerint lesz uniós megállapodás – tehát lesznek uniós pénzek –, nincs a kormánynak „B” terve. Épp ezért szerinte nincs szüksége pótlólagos devizaforrásokra a magyar államnak, sem a piacról sem az IMF-től. A kormány az államadósságot a lakossági állampapír-eladásokból tervezi finanszírozni, addig is míg megérkeznek az uniós pénzek, amire leghamarabb 2023 közepén lehet számítani.

Az inflációs többletbevételekből, az extraprofit adókból és a párnagáz eladásából futja a Vodafone állami megvásárlásra, ezért a pénzügyminiszter nem látja indokoltnak a felvásárlás leállítását a jelenlegi költségvetési helyzetben sem. Arról a sajtótudósítások nem szóltak, hogy a kormány milyen pótlólagos szociális intézkedésekre készül a most kibontakozó válság közepette, sem az önkormányzatok esetleges megsegítéséről – vélhetően ezért, mert ilyen intézkedések nem lesznek.

Varga arról is beszélt, hogy ugyan a költségvetés várható idei hiányát a GDP 4,9 százalékáról 6,1 százalékra emelték, nem kizárt az eredeti cél elérése, ha eladják a hajdúszoboszlói párnagázt. A jövő évi költségvetésről, ami jelentős módosításra szorul az elhibázott makrópálya miatt, annyit mondott a pénzügyminiszter, hogy decemberben kezdik meg a felülvizsgálatát.