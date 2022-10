nepszava.hu;

Jobbik;Jászberény;Fidesz-KDNP;DK;önfeloszlatás;képviselő-testület;Budai Lóránt;

2022-10-17 19:53:00

Szétesett az ellenzéki összefogás, időközi választás jön Jászberényben

Gedei József DK-s képviselő és a Fidesz kezdeményezte a politikai akciót Budai Lóránt jobbikos polgármester megbuktatása reményében, de végül csak a többi ellenzéki képviselő és a volt kormánypárti polgármester szavazta meg. A képviselő-testület feloszlatta magát.

Hivatalosan is összeomlott az ellenzéki összefogás Jászberényben: a hétfő délutáni rendkívüli, nyílt ülésén, mintegy másfél órás vitát követően nyolc igen szavazattal feloszlatta magát a város tizenöttagú képviselő-testülete – derült ki a szoljon.hu híréből. Mindez azt jelenti, hogy hamarosan időközi választást írnak ki a jászsági városban, ahol új képviselő-testületet és polgármestert is választanak majd. A 2019 októberi választáson az ellenzéki pártok a Közösen Jászberényért Egyesület Színeiben indultak, s a testületben hét mandátumot szereztek, akárcsak a Fidesz, továbbá a Mi Hazánknak egy képviselői hely jutott.

A hétfő délutáni rendkívüli ülésen Balog Donát (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő beszédében „a munkát” hiányolta, míg a testület feloszlatását a Fidesz-frakció támogatásával előterjesztő Gedei József (DK) önkormányzati képviselő pedig „bátrakról és gyávákról, az ő harcukról és egy új kezdetről” szólt, és a jászberényi választóktól várja mindezt.

Budai Lóránt jobbikos polgármester kifogásolta, hogy az ülések jellemzően egymás besározásával teltek eddig, pedig 2019 óta azt tapasztalta, hogy „igenis lehet politikai ambíciók nélkül is tenni a városért. Alpolgármestere, Balogh Béla azt hangsúlyozta, hogy „Gedei József és a Fidesz-frakció összefogásának eredménye” a testület feloszlatásáról szóló előterjesztés. A DK-s politikus viszont a városvezetőkre hárította a felelősséget az ellenzéki vezetés megbuktatásáért annak ellenére, hogy a DK országos elnöksége állásfoglalást adott ki az ügyben még szombatom, amiben leszögezték, „nincs kiegyezés a Fidesszel sem országosan, sem Jászberényben”.

– írta az ellenzéki párt. Végül hétfő este maga a polgármester számolt be Facebook-posztban arról, hogy az ülésen mi is történt valójában. Ahogy írta, a „sokszor méltatlan” hangvételű ülésen valójában, mert a fideszes-DK-s előterjesztéshez képest csak a Közösen Jászberényért Egyesület szavazott igennel és a Fidesz korábbi polgármestere, Szabó Tamás, aki egyben a politikától való visszavonulását is bejelentette.

– hangsúlyozta Budai Lóránt.

A polgármester leszögezte, hogy ő és az egyesülete „megerősödve áll” az újabb megméretés elé, mert szerinte megtartották a hitelességüket.