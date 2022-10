Ungár Tamás;Szalai Anna;Králik Emese;

energia;drágulás;spórolás;közvilágítás;Kübekháza;

2022-10-27 06:45:00

Fizetni kell a spórolásért is, van, ahol 600 ezerbe kerül, hogy 4,5 milliót megtakarítsanak a közvilágításon

Sorra döntenek települések a köz- és díszkivilágítás korlátozásáról, de spórolni sem könnyű, Kübekházán 10 ezer forintba kerülne egy izzó kiiktatása, Komlón jogi akadályok is bonyolítják a helyzetet.

Nemcsak Budapesten, de több más településen is szembesültek azzal: a takarékosság sincs ingyen.

– Meg tudnánk takarítani a közvilágítás díjának negyedét, de a spórolás is pénzben kerülne – így fakadt ki a Csongrád-Csanád megyei Kübekháza polgármestere, Molnár Róbert. A rendezett, takaros faluban 227 kandeláber lámpája világít éjszaka. A rendkívül megnövekedett rezsidíj, ahogy minden más településnek, az 1650 lelkes falunak is nagy érvágás. Egy esztendőben közel 300 millióból gazdálkodnak, eddig évi 6 milliót fizettek azért, hogy éjjel ne sötétben kelljen botorkálni. Most kénytelenek lennének visszafogni a fényt is, a kiadásokat is, de ez nem ilyen egyszerű, magyarázta a polgármester. Az új tarifák szerint 18 milliót kellene fizetni az áramszolgálatótnak, ezért azt gondolták, 52 lámpatestet ideiglenesen kivonnak a forgalomból. Saját maguk nem nyúlhatnak hozzá, árajánlatot kértek egy erre szakosodott cégtől. Kandeláberenként, áfa nélkül 8-10 ezer forintot kérnek azért, hogy ezt a munkát elvégezzék. Azaz a már most is szinte fillérre kiszámolt költségvetésükből áfával legalább hatszázezret kellene kiszorítani azért, hogy később a háromszorosára dagadt számlából valamennyit megtakarítsanak.

– Csúzlival mégsem eshetünk neki. Keressük a megoldást. Amíg ez nem sikerül, egyelőre azzal is elégedettek lennénk, ha éjfél és hajnali 4 között kikapcsolhatnánk az utcai lámpákat. Utánanéztünk, Kübekházán ez sajnos kivitelezhetetlen. Nagyjából húsz település ugyanazon a makói nagyfeszültségű hálózaton van, nem lehet egy falut pár órára kikapcsolni. Ebben minden érintett közösségnek bele kell egyezni – mutatott rá Molnár Róbert.

Kübekházán a középületek díszkivilágítását már lekapcsolták. További takarékossági ötletük is van. Olyan, 27 wattos izzókra szeretnék kicserélni néhány utca közvilágítását, amely beállítástól függően egy előre megadott időpontban leszabályozza saját magát.

Komló a következő hetekben kap ajánlatot az áram jövőbeni árára. A 23 ezer lelkes város kormánypárti polgármestere, Polics József – az eddig hozzá eljutó információk alapján – attól tart, hogy a szolgáltató 12-15-szörös áron kínálja majd az energiát. Ez esetben az önkormányzat a teljes energiakiadása 500 millió forinttal nőhet, ami nagyon jelentős érvágás a város 4,5 milliárdos működési költségéhez képest. Polics József nem lát esélyt arra, hogy ennyit a város megspórolhatna vagy más bevételből pótolhatna, legjobb esetben 150 millió megtakarítására van lehetőség. Múlt héten a város első embere több száz pontos takarékossági javaslatot osztott meg a helyi képviselőkkel és az interneten keresztül a komlóiakkal.

Az építőmérnök végzettségű Polics három alternatívát kínált a közvilágítási költségek lefaragására, s ezek egyike az, hogy este tíztől hajnali négyig sötétítsék el a köztereket. Ha a városi képviselő-testület emellett dönt, akkor jó lenne az említett időintervallumban – amiképp a pandémia idején – kijárási tilalmat elrendelni a közbiztonság érdekében, vélekedett a polgármester. Ám a városvezetésnek nincs joga ilyen rendeletet hozni, jegyezte meg Polics József (a parlamentnek igen, az önkormányzatnak viszont nem), így maradna az, hogy éjjel intenzívebb járőrözésre kérnék a rendőrséget és a polgárőröket. A másik lehetőség, hogy sötétek lesznek a közterek, azonban a csomópontokat és a gyalogátkelőket megvilágítják. A harmadik változat pedig az, hogy minden második utcai lámpa égni fog. Utóbbival lehet a legkevesebbet megtakarítani, ráadásul a rendszer irányítástechnikájának a kiépítése 20 millióba kerülne. Ha a város a lámpák hatórás leoltása mellett dönt, akkor azzal a közvilágítási költségek 53 százaléka megfogható.

A komlói képviselő-testületben az integrált ellenzéknek van többsége, s mint megtudtuk, a frakció csak akkor dönt majd a fideszes polgármester javaslatairól, ha megismerik az áramszolgáltató ajánlatát, és annak számokra lefordítható, pontos következményeit. De az szinte biztos, hogy a teljes sötétséget nem szavazzák meg, sőt, azt sem, hogy csak a csomópontokon legyen fény. Az ellenzéki képviselők szerint ugyanis a helybéliek általában elutasítják ezt a két megoldást.