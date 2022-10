nepszava.hu;

Orbán Viktor;

2022-10-28 07:58:00

Orbán Viktor: tovább bővülhet központilag árszabályozott termékek köre

A miniszterelnök nem beszélt a közoktatásban tapasztalható problémákról. Az Európai Unió hibáztatásából most sem volt hiány.

Érezni a feszültséget a brüsszeli tárgyalóteremben - mondta el Orbán Viktor péntek reggel, az állami rádióban.

A miniszterelnök kifejtette, ilyenkor a józan ész azt mondja, hogy jobb lenne, ha ez nem lenne, és egy háborúnak meg úgy lehet véget vetni, hogyha megegyeznek a szembenálló felek, és tűzszünet jön létre, béketárgyalások kezdődnek. Noha vanna olyan hangok, melyek szerint végig kell vinni valamelyik fél győzelmével. Ezért arra számítok, hogy miként az elmúlt hónapokban a tűzszünet és a béketárgyalások melletti közvélemény erősödni fog minden európai országban. Azt követően azzal folytatta, „Brüsszel és a pénz viszonya az kaotikus, nehezen átlátható. Amikor ők mondanak egy számot, hogy az valóban annyi pénzt jelent-e, erre senki ne vegyen mérget”. Szerinte három nagy kiadás körvonalazódik, ha Ukrajnáról van szó.

Orbán Viktor hozzátette, a kérdésről majd Magyarországnak is döntenie kell, hogy akarunk-e ebben részt venni, „van-e nekünk pénzünk, amit odaadunk az ukránoknak, és ha van, akkor azt milyen formában akarjuk odaadni. Együtt a többiekkel, külön adományként, kölcsönként. Ez rengeteg tisztázatlan kérdés. Azt gondolom, hogy a következő két-három hónap európai uniós tárgyalásai során látunk majd tisztán. Magyarország nehéz döntések előtt áll.”

Az energiahelyzetről szólva kijelentette, összességében ma kevesebb energia, különösen kevesebb gáz érkezik az Európai Unió területére, mint amennyit egy évben el szoktunk fogyasztani, ez a kiindulópont. Két ötlet van a hiányzó mennyiségnek a pótlása. Az egyik, hogy fogyasszunk kevesebbet, akkor majd kevesebb fog hiányozni. A másik, hogy a kieső szankciókkal sújtott orosz energia helyett hozzunk be máshonnan energiát. Leginkább gázt. Ennek fizikai korlátai vannak.

Orbán szerint Amerika megpróbálja kihasználni Európa szorult helyzetét. „Lehet, hogy egész Európában kevesebb gáz van és lesz, mint amennyire szükség lenne, de ez nem érvényes Magyarországra. Magyarország olyan szerződéseket kötött, hosszú távú szerződéseket, amelyek garantálják, hogy az ország gázellátása rendben legyen” – fogalmazott.

Mint mondta, az Oroszországból érkező gáz ára is az európai tőzsdei árakkal van összekötve, tehát ha Európában magasak az árak, az automatikusan magával húzza a Magyarországon elfogyasztott gáz árát is. A gázbeszerzésekről szólva kijelentette, „mi ügyesebbek vagyunk a gázbeszerzésben önállóan, minthogyha másokra várnánk, ezért semmi okunk, hogy egy képességet, amellyel rendelkezünk, azt föladjuk egy reménybeli közös képességért cserébe, aminek a létezéséről egyáltalán nem vagyunk meggyőződve”. Mivel ma Magyarország el tudja látni magát gázzal, a nyugatiak meg nem. „Miért kéne összeállni velük, hogy közösen szerezzünk be, azzal mi csak rosszul járnánk” – tette fel a kérdést.

Hibáztatta az EU-t is, mivel a szankciók miatt felment a gázár, szankciós felárat fizetünk Európában az energiáért. „Ahogy otthon mondanák ezt nálunk, kitaláltunk egy tervet, hogy ássunk egy gödröt az oroszoknak, majd jól beleesnek. De aztán mi estünk bele ebbe a gödörbe, és ilyenkor döntenünk kell, hogy mit csináljunk. Az Unió azt mondja, hogy ássunk tovább. Ez nem tűnik észszerűnek” – érzékeltette a helyezet. Hozzátette, minden országban zajló viták mögött ott vannak azok a pénzügyi spekulánsok, akik úgy gondolják, hogy ebben a zavaros helyzetben ők nyerhetnek, extraprofitra tehetnek szert. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a hangulat az inkább ködös, rosszkedvű. Azt hangoztatta, Magyarország nem kér a közös gázbeszerzésből, mivel közös lónak túros a háta.

Ráadásul amikor bonyolult javaslatok fekszenek az asztalon, mindig kiderül, ott mindig van valahol valamilyen nagy tagállamnak pénzügyi érdeke van mögötte a javaslat mögött, amit éppen mondjuk ilyen „negédes kifejezéssel, mint szolidaritás,” ránk akarnak erőltetni. „Ami kötelező az Unióban, az általában rossz a magyaroknak. Ezért a kiindulópont, hogy a dolgok jónak is néznek ki, inkább önkéntesek legyenek, mint kötelezőek” – vonta le a konzekvenciát.

Orbán Viktor szerint a magas energiaárak felelősek az inflációért, közvetlen összefüggés van a magas energiára, meg a boltban fizetett számlák értéke között. Például az élelmiszer infláció mögött is, nem kizárólag, de javarészben, energiaárban. A nemzeti konzultációval kapcsolatban megjegyezte, az azért volt fontos, hogy „mindenki rájöjjön, hogy mindenki veszélyben van, csak másképpen.” Az infláció elleni küzdelem jegyében ezért úgy döntöttek, hogy a kormány felülvizsgálja egy-egy központilag árszabályozott terméket, illetve ezeknek a listáját újabbakkal bővítsék. Jelezte, erről indig hatalmas vita van, a kormány ezzel foglalkozik, de lesznek újabb termékek, amelyeknek az árát központilag, annak a maximumát meg akarják határozni. Hozzáfűzte, nem jó dolog, amikor így be kell avatkozni a gazdaság bonyolult szövetrendszerébe, de vannak olyan krízishelyzetek, amikor a nagy baj elkerülése érdekében ezt mégis meg kell tenni. Végezetül azt hangoztatta, a legtöbb embert Magyarországon nem a nagy cégek alkalmazzák, hanem a kis és középvállalkozók, így ha a első helyen szeretnék megvédeni a munkahelyeket, akkor akkor azt a kis és közepes vállalkozások megsegítésével tudjuk elvégezni.

A kormányfő nem beszélt és nem is kapott kérdést a közoktatásban tapasztalható elégedetlenségről.