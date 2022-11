P. L.;

A Tesco és a Lidl után az Aldi is tojás- és krumplikorlátozást vezet be

Az árstop bevezetése után egyre több bolt dönt a korlátozások mellett.

Hanyatt-homlok vezetik be a mennyiségi korlátozásokat a boltok a tojásra és a krumplira, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón ezekre a termékekre is árstopot jelentett be.

Amint arról már lapunk is beszámolt, a Lidlnél és a Tescónál már döntöttek a mennyiségi korlátozás bevezetéséről. Előbbinél a lédig burgonya esetében maximum 5 kilogramm, a csomagolt burgonya esetében kiszereléstől függően 1-3 csomag, míg tojásból maximum 30 darab az egyszerre megvásárolható mennyiség. Utóbbinál a lédig étkezési burgonyából bármilyen összetételben, több fajta együtt vásárlása esetén is 2 kilogrammot lehet venni háztartásonként. Csomagolt étkezési burgonya esetén, függetlenül attól, hogy milyen kiszerelésű a burgonya, 1 csomagot lehet venni háztartásonként (vagyis lehet venni 1 csomag 3 kilogrammos burgonyát is vagy akár 1 csomag 5 kilogrammos burgonyát is). Friss tojásból pedig háztartásoként 1 doboz vásárolható, bármely kiszerelésből (azaz 1 doboz 10 darabos vagy 1 tálca 30 darabos is vásárolható, a lényeg, hogy csak egy doboz lehet).

A sor nem áll meg, a hvg.hu olvasói beszámolója szerint az Aldinál is korlátozásokról döntöttek. Itt burgonyából maximum 10 kilogrammot, tojásból pedig maximum 36 darabot vehetünk egyszerre. Sőt, az árstoppos termékek mindegyikére vonatkozik már valamilyen mennyiségi korlát.

A Spar korábban arról tájékoztatott, hogy még vizsgálják, bevezessenek-e korlátozást, vagy sem.