Egyre nagyobb lábon élhetnek Orbán vejéék

Újabb nagy értékű állami tendert nyert el a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Elios Innovatív Zrt.. Az újpesti Szusza Ferenc stadion 109 milliós renoválása után ugyanis Tatabánya stadionjában is Orbán Viktor vejének cége újíthatja fel a világítást - derült ki a közbeszerzési értesítőből. A jelenleg a harmadosztályban futballozó bányavárosi csapat stadionjának világítására 230 milliót költenek, a beszerzést ugyan a tatabányai önkormányzat írta ki, de a pénz a Nemzeti Stadionfejlesztési Programból érkezik.