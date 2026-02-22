A LumoConcept a szakma igazi nagyágyúit utasította maga mögé.
Hatalmas befolyással bír, és észre sem vesszük – a fény színpadi szerepéről kérdeztük Csontos Balázs világítástervezőt.
Felcsúton a napsütésben megy a díszkivilágítás. A hivatalos magyarázatok szerint a tévéközvetítésekhez kell minél több fény.
Hat különböző helyszínen telepítik azt az anyagot, amely nappal képes magába szívni és tárolni a napfény által gerjesztett fényenergiát, majd azt éjszaka visszasugározni.
Úgy tűnik, terjedőben van a fideszes vezetésű városokban egyfajta módszer a tüntetések ellehetetlenítésére: a baranyai megyeszékhelyen lekapcsolták a világítást a demonstráció egyik pontján.
Parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását fontolgatja az MSZP az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentésének ismeretében. A szervezet a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios Zrt. közbeszerzéses közvilágítási munkálatai nyomán a szabálytalanságok és csalás gyanúja miatt 13 milliárd forint uniós támogatás megvonását is javasolta. A cég 2011-15 között elnyert 35 közbeszerzése kapcsán a Pest Megyei Főügyészség elrendelte a nyomozást.
Újabb nagy értékű állami tendert nyert el a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Elios Innovatív Zrt.. Az újpesti Szusza Ferenc stadion 109 milliós renoválása után ugyanis Tatabánya stadionjában is Orbán Viktor vejének cége újíthatja fel a világítást - derült ki a közbeszerzési értesítőből. A jelenleg a harmadosztályban futballozó bányavárosi csapat stadionjának világítására 230 milliót költenek, a beszerzést ugyan a tatabányai önkormányzat írta ki, de a pénz a Nemzeti Stadionfejlesztési Programból érkezik.
Budaörs önkormányzata nem fizeti tovább az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszának közvilágítását az útdíj kiterjesztésével "egyoldalúan megváltoztatott" közlekedési feltételek miatt - közölte Wittinghoff Tamás, a település polgármestere (Budaörs Fejlődéséért Egyesület).
Péntek este indul a Rákóczi híd teljesen új közvilágításának 72 órás próbaüzeme. Ezt követően eltávolítják az ideiglenes világítást, és annak helyére felkerül a pilonokat felfelé megvilágító díszvilágítás. Ezzel befejeződik a legkorszerűbb technológiát alkalmazó rekonstrukció, amelynek eredményeképpen alig 80 millió forintból teljes mértékben megújul a híd világítása - olvasható a hivatal kommunikációs igazgatósága közleményében.
Perbeli egyezséget kötött az esztergomi önkormányzat és volt közvilágítási szolgáltatója, a felszámolás alatt álló TIVI Kft., a társaság 236 millió forint megfizetése ellenében minden követeléséről lemond - közölte a polgármester. Tétényi Éva jelezte: a per lezárása megegyezéssel az önkormányzat sikerét jelenti, mert korábban a cég a közvilágítási koncesszió végéig még kétmilliárd forintot követelt a várostól, illetve a korábban 21 millió forintos villanyszámla a TIVI szerződésének felmondásával 8 millió forintra csökkent.
Hetedik alkalommal hirdet önkéntes országos lámpaszámlálást a Magyar Kerékpárosklub és a Critical Mass mozgalom. Tavaly már 167 önkéntes részvételével 3300 bicikli lámpáit számolták össze. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a kerékpárok kivilágítására, és mérjék a "felvilágosodás" ütemét - írja a turizmus.com.
November elejétől az üzlethelyiségek, plázák, éttermek, szállodák sőt a közterületek is elkezdenek ünnepi fénybe öltözni. Nyugat-Európai vagy tengerentúli összehasonlításban azonban nem mondható elég „fényesnek” a helyzet Magyarországon, nálunk a tulajdonosok óvatosabban vizsgálják az üzletdekoráció és a megtérülés összefüggését. Vigyázó szemüket még inkább a vásárlási hajlandósági index (VHI) alakulására vetik.
Kőmíves Kelemen-féle csapdába került Esztergom. A korábbi közvilágítási elszámolási patthelyzet megoldásaként október elején a város új szolgáltatóval kötött szerződést, amely az utóbbi napokban az önkormányzat megbízásából meg is kezdte az előző szolgáltató által - a világítótestek fizikai eltávolításával - felfüggesztett szolgáltatás visszallítását, ám ma délelőtt a korábbi szolgáltató, a felszámolás alatt álló TIVI Kft. emberei újfent megjelentek a város utcáin és elkezdték kiszerelni az égőket.