2022-11-12 17:46:00

Egyre több fideszes polgármester tiltakozik a tömeges postabezárás ellen

Sok választópolgárt érinthet az ideiglenesnek mondott intézkedés, de egy elképzelés szerint a jövőben a városközpontokban lehúzott rolók egy részét a külvárosokban és az agglomerációkban engednék fel.

Egyre több kormánypárti nagyvárosi és kistelepülési polgármester kifogásolja a Magyar Posta Zrt. október végén bejelentett lépését, hogy – az energiafelhasználás csökkentésére hivatkozva – 210 településen ideiglenesen szünetelteti 366 postahivatal működését, továbbá „az irányítási és a szolgáltatási területeken” 300 munkavállalót csoportos létszámleépítéssel elküld – írja szombati összeállításában a hvg360.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Budapest és Zalaegerszeg mellett szombathelyi, nagykanizsai, veszprémi, győri, miskolci, debreceni, kecskeméti, nyíregyházi, békéscsabai hivatalokat is bezárnak. A fővárosban a II. kerület szocialista polgármestere Őrsi Gergely éppúgy tiltakozott a Magyar Posta szerintük egyeztetés nélküli lépése ellen, mint Balaicz Zoltán, Zalaegeszeg kormánypárti vezetője.

A hvg360 megemlítette, hogy Cser-Palkovics András Székesfehérvár fideszes polgármestere ugyancsak kifogásolta, hogy csak a sajtóból értesültek a bezárásokról, míg több kormánypárti önkormányzati vezetőt a lap is megszólaltatott. Így Tóth Gábor, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke, a Baranya megyei Baksa polgármestere arról beszélt, hogy „azokat a kisebb postákat, amelyeknek tényleg nem volt forgalma, már évekkel ezelőtt bezárták”.

Két másik fideszes politikus is jelentkezett, Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere azt nehezményezte, hogy az átlagnál jóval kevesebb posta jut tízezer lakosukra, míg Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere ugyancsak az egyeztetést hiányolta. Több településen a lakosság is megmozdult, és nem várva a településvezetőjükre, aláírásokat gyűjtenek például Kaposvárhoz tartozó Kaposfüreden, de az ellenzéki vezetésű Vácon is.

A cikkből ugyanakkor az is kiderült, hogy a koronavírus-járvány alatt a levélfeladások átlagos éves 2-3 százalékos lemorzsolódásából 12 százalékos zuhanás lett, de tavaly megállt az esés, és még mindig évi közel 500 millió küldeményt bíznak a Magyar Posta gondjaira. Az állami társaság szerint ugyan a nyitva maradó hivatalok megemelt kapacitásával és mozgó, úgynevezett mobil postákkal mindenhol megoldják a szolgáltatást, főleg a papíralapú levelezésekhez ragaszkodó, jórészt idősebb ügyfeleknek. Ahogy azonban korábban a Fidesz által bírált baloldali kormányok idején, ez az átmenetinek mondott módszer most sem jelent valódi megoldást.

Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke szerint egy idő után már csak a hálózat sűrűségét tudják tovább csökkenteni. Van olyan elképzelés, hogy a városközpontokban, ahol egymáshoz viszonylag közel több posta is működik, a hivatalok egy részét a külvárosokba és az agglomerációkba vigyék ki. A szakszervezet azt reméli, jövő márciusban lehet ezeket az elképzeléseket számba venni, amikor a bezárt postákról jelenleg máshova vezényelt dolgozók sorsáról dönteni kell.