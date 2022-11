nepszava.hu;

2022-11-12 20:02:00

Árustop lett az árstopból, a Tesco online boltja kisöpörte a tojást és a krumplit

A hazai áruházláncok többsége hétvégére országosan mennyiségi korlátokat vezettek be a szerdától hatósági árassá tett termékeket.

Kisöpörte a webáruházából a Tesco az árstopos tojást, krumpliból is csak egyféle elérhető a netes rendelésnél – szúrta ki a Pénzcentrum az áruházlánc online boltjában.

Egy olvasójuk azt jelezte, ugyancsak tovább szigorították az üzletekben már bevezetett korlátozást, bár a Tesco-áruházakban továbbra is legfeljebb 30 tojást lehet venni, de csak egy fajtából. Arról a Népszava is több cikkben számolt be, hogy miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón újabb termékekre jelentett be árstopot, a boltok hanyatt-homlok vezetik be a mennyiségi korlátozásokat.

A legkorábban a Lidlnél és a Tescónál döntöttek a mennyiségi korlátozásokról. Előbbinél a lédig burgonya esetében maximum 5 kilogramm, a csomagolt burgonya esetében kiszereléstől függően 1-3 csomag, míg tojásból maximum 30 darab az egyszerre megvásárolható mennyiség. Utóbbinál a lédig étkezési burgonyából bármilyen összetételben, több fajta együtt vásárlása esetén is 2 kilogrammot lehet venni háztartásonként.

Csomagolt étkezési burgonya esetén a Tescóban függetlenül attól, hogy milyen kiszerelésű a burgonya, 1 csomagot lehet venni háztartásonként (vagyis lehet venni 1 csomag 3 kilogrammos burgonyát is vagy akár 1 csomag 5 kilogrammos burgonyát is). Friss tojásból pedig háztartásoként 1 doboz vásárolható, bármely kiszerelésből (azaz 1 doboz 10 darabos vagy 1 tálca 30 darabos is vásárolható, a lényeg, hogy csak egy doboz lehet).

Az Aldinál is korlátozásokról döntöttek. Itt burgonyából maximum 10 kilogrammot, tojásból pedig maximum 36 darabot vehetünk egyszerre. Sőt, az árstoppos termékek mindegyikére vonatkozik már valamilyen mennyiségi korlát. A Spar korábban arról tájékoztatott, hogy még vizsgálják, bevezessenek-e korlátozást, vagy sem.