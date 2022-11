nepszava.hu;

FIFA;tilalom;futballstadionok;alkoholárusítás;Katar 2022;

2022-11-18 13:12:00

Betiltotta a FIFA az alkoholárusítást a katari stadionokban

A szesztilalom az iszlám ország fővárosában, Dohában kialakított szurkolói zónára nem vonatkozik.

Nem árusítanak alkoholt a világbajnokság nyolc katari stadionjában – írja a BBC a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA pénteki bejelentése nyomán. Megemlítették, hogy eredetileg a stadionok arra kijelölt területein engedélyezték volna a szeszesitalok, elsődlegesen a sör árusítását annak ellenére, hogy Katarban, mint iszlám országban tilos az alkoholfogyasztás nyilvános helyen, az értékesítést pedig szigorúan ellenőrzik.

A korábbi terveket két nappal a 2022-es labdarúgó világbajnokság vasárnapi kezdete előtt módosították. A lap azonban hozzáteszi, a vb idején a stadionok úgynevezett „vállalati területein” tartózkodók továbbra is vásárolhatnak majd alkoholt. Katar a nyitómérkőzést Ecuadorral játssza.

A BBC még szeptemberben írt arról, hogy először rendeznek FIFA-eseményt egy közel-keleti muszlim országban, Dohában, a fővárosban pedig egy 40 ezres befogadóképességű szurkolói zónát is kialakítottak, ahol szeszesitalt ezután is lehet vásárolni. A FIFA akkori álláspontja szerint a jegytulajdonosok a stadion környékén a kezdőrúgás előtt és a záró sípszó után is hozzáférhetnek az alkoholos italokhoz, míg a mérkőzések alatt csak alkoholmentes sört és üdítőt vásárolhatnak.