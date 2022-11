A The New York Times megerősítette, hiteles a felvétel az orosz katonák agyonlövéséről

Gy. D.;

18+;Oroszország;Ukrajna;háború;hadifoglyok;agyonlövés;

2022-11-21 13:03:00

Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy erői ezzel háborús bűncselekményt követtek el, az ukránok ezzel szemben arra hivatkoznak, hogy a magukat megadó, az épületből kijövő orosz katonák egyike hirtelen tüzet nyitott az ukrán erők tagjaira.

A The New York Times megerősítette annak a videofelvételnek a hitelességét, amelyen az látható, amint ukrán katonák orosz hadifoglyokat lőnek agyon.

A felvételen az látható, amint magukat megadó orosz katonák (legalább 11 ember) kijönnek egy épületből, majd hassal a földre fekszenek. Az egyik kijövő katonánál azonban a kép zavaros lesz, majd lövések dördülnek. A Twitterre feltöltött egyik, lelassított felvételen az látható, amint az épületből kijövő orosz katona tüzet nyit.

The original footage from #Makiivka. Let's just say that we don't know exactly what happened after the shooting and there are too many uncertainties to say what caused the deaths of all these Russian soldiers. pic.twitter.com/9PacHGOmtJ