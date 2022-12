Bejelentette a cseh EU-elnökség, hogy minden kérdésben sikerült megállapodni most már Magyarországgal is

Á. Z.;

2022-12-12 23:46:00

Részletek egyelőre nem világosak.

Az Ukrajnának nyújtandó 18 milliárd eurós segélyről, a 15 százalékos globális minimumadóról, a magyar nemzetei gazdasági helyreállítási tervről és a kondicionalitási eljárásról is sikerült elvi megállapodást kötniük az EU-nagykövetek hétfői találkozóján – jelentette be hétfő éjjeli tweetjlében az EU soros elnöki tisztségét betöltő Csehország

Részletek egyelőre nem világosak, a nem éppen szerénykedő „Megaalku!” felkiáltással indító tweetből csak az derül ki, hogy az elvi megállapodást írásban is rögzíteni fogják, de az Orbán-kormányról eddig lehetett tudni, hogy az utolsó pillanatig élesen ellenezte, hogy az EU hitelt vegyen fel a háborúban álló Ukrajnának nyújtandó 18 milliárd eurós segély finanszíríozására. Az sem tiszta egyelőre, hogy az EU mivel oszlatta el a magyar kabinet globális minimumadóval szembeni fenntaratásait

#COREPERII | ⚡⚡⚡Megadeal! EU ambassadors approved in principle a package of €18 billion in support for #Ukraine, 15% minimum #tax for big corporations, approval of #Hungary's #RRP and an agreement on #conditionality. The package will be confirmed by written procedure. pic.twitter.com/L5bcCGETMU