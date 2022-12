nepszava.hu;

2022-12-19 13:42:00

A ktari miniszterelnökkel ebédelt Orbán Viktor és Csányi Sándor

A magyar miniszterelnököt, valamit az MLSZ-elnökként is tevékenykedő OTP-vezért vendégül látta a futball-világbajnokságot rendező ország miniszterelnöke.

Bankettet adott Orbán Viktor és kísérete tiszteletére Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Táni katari miniszterelnök – számolt be a hvg.hu az eseményről a vasárnap Argentína győzelmével véget ért futball-világbajnokságot rendező ország The Peninsula című lapjának híre nyomán

Arról már a Népszava is beszámolt korábban, hogy a magyar kormányfő a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség meghívására élőben nézhette a megméretés döntőjét. Arról is írtunk, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter és a fideszes parlamenti képviselő Budai Gyula is Katarba repült.

Ugyanakkor a hvg.hu által is közölt fotóról az is kiderült, hogy a bankettre vagy ebédre Csányi Sándor OTP-vezér, aki nem mellékesen a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke is egyben, elkísérte a magyar kormányfőt. Majd ezután mindketten a helyszínen, a loszaíli stadionban nézték végig a döntőt.

Katar egyébként az elmúlt napokban nem csak a futball miatt került a hírekbe, hanem az Európai Parlament volt alelnökét, Eva Kailit is érintő korrupciós ügyben is. A belga ügyészség szerint Katar komoly összegekkel és értékes ajándékokkal próbálta lefizetni az uniós parlament több magas rangú tagját, hogy számára kedvező döntések szülessenek az uniós törvényhozásban.

Szintén nagy felháborodást okoztak azok a hírek, amelyek szerint Katarban a világbajnokság előtti stadionépítkezéseken embertelen munkakörülmények között dolgoztattak sokakat. hivatalos közlések szerint is több százan veszítették életüket balesetekben.