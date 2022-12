P. L.;

oktatás;pedagógusok;petíció;javaslatok;Belügyminisztérium;

2022-12-21 18:01:00

A tanárok elvitték Pintér Sándornak javaslatcsomagjukat, ám azt csak egy főosztályvezető vette át

Sem a belügyminiszter, sem Maruzsa Zoltán nem méltatta személyes találkozóra a pedagógusokat.

Amint arról már beszámoltunk, a Civil Közoktatási Platform (CKP) jelezte, hogy ma délután három órakor átadnak egy csomagot az oktatás ügyét érintő szakpolitikai javaslataikból Pintér Sándor belügyminiszternek, aki a múlt heti „konzultáción” egyebek között arról beszélt, hogy a pedagógusok csak kritizálnak, de közben nem tesznek konkrét javaslatokat. Az átadás meg is történt, de a csomagot nem a tárcavezető és még csak nem is Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, hanem egy minisztériumi főosztályvezető vette át.

A csomagot és a hozzá tartozó levelet Juhász Ágnes, a Civil Közoktatási Platform munkacsoport vezetője, és Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke adta át.

Juhász Ágnes szerint a főosztályvezető azt mondta nekik, hogy Maruzsa Zoltánnak adja tovább az anyagot, de ők külön kérték, hogy Pintér Sándor is lássa, erre a főosztályvezető annyit közölt, hogy „tudni fog róla”. Ezen túl nem ígért semmit. A beszélgetés hangvételét Juhász Ágnes „korrektnek” nevezte.

Miklósi László ismertette, hogy mikorra érkezhet válasz. Azt ígérték, hogy az igazgatási szünet vége - azaz január 8-a - után harminc nappal, vagy előbb.

- fogalmazott a Történelemtanárok Egyletének elnöke, hozzátéve, azt válaszolta a főosztályvezetőnek, hogy ezt örömmel hallja.

Miklósi László elmondta azt is, hogy ők kezdeményezték azt 12 szakmai és civil szervezet által jegyzett petíciót, amely érdemi tárgyalást és az elbocsátott pedagógusok visszahelyezését követeli. Cikkünk megjelenésekor a petíció aláíróinak száma 20 ezerhez közelít. (Csatlakozni ezen a linken lehet.)

A pedagógus arról is beszélt, gesztusértékűnek tartja, hogy a csomagot nem Pintér Sándor és nem is Maruzsa Zoltán vette át, szerinte illett volna, hogy legalább az államtitkár fogadja őket, és ne egy hátsó bejáraton kelljen bemenniük. A demonstráció egyik résztvevője ehhez csatlakozva azt is megjegyezte, beszédes, hogy rakodómunkások zavarták meg a sajtótájékoztatót.