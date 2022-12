nepszava.hu;

Kína;Tajvan;Egyesült Államok;megfélemlítés;berepülés;agresszió;katonai provokációk;harci repülők;katonai gyakorlat;

2022-12-26 15:52:00

Kína 71 repülővel tartott gyakorlatot Tajvan fölött

A sziget kormánya szerint ez az eddigi legnagyobb behatolás a légterükbe, amit egyértelmű katonai provokációnak tartanak.

A kínai légierő 71 repülőgépe, köztük vadászgépek és drónok léptek be Tajvan légvédelmi azonosítási zónájába az elmúlt 24 órában – írja a Reuters a sziget kormányának hétfői közleménye nyomán, hozzátéve: ez az eddigi legnagyobb bejelentett betörés. A tajvani védelmi minisztérium jelentése szerint a berepülő gépek többsége, 43 átlépte a Tajvani-szoros középvonalát is, amely nem hivatalos ütközővonal, és az azon túli területek már „védelmi zónának” számítanak. A tárca közölte, hét kínai haditengerészeti hajót is észleltek a sziget közelében.

Tajvan hivatalos Központi Hírügynöksége megerősítette, hogy ez volt a kínai légierő eddigi legnagyobb behatolása, bár a szigeten nem tört ki riadalom. Felidézték azonban, hogy az elmúlt években folyamatosan s egyre csak nőtt a kínai nyomás. Kína Tajvant saját területének tekinti, és a vasárnapi pekingi bejelentés szerint „csapásgyakorlatot" tartottak a Tajvan környéki tengerben és légtérben. Magyarázatuk szerint a katonai gyakorlatot válasznak szánják „a demokratikusan kormányzott sziget és az Egyesült Államok provokációjára”.

A meg nem nevezett tisztviselő szerint a kínai légierő harci repülőgépei szimulált támadásokat hajtottak végre tajvani és amerikai hadihajók ellen. Eközben a tajvani elnök hivatala közölte, hogy Caj Jing-ven magas szintű nemzetbiztonsági ülést hív össze kedd reggelre, hogy megvitassák a sziget polgári védelmi rendszerének megerősítését.

A védelmi minisztérium egyelőre csak annyit közölte, hogy fontolóra veszik a kötelező katonai szolgálat négy hónapon túli meghosszabbítását az ukrajnai háború és a Pekinggel való fokozódó feszültség miatt. Döntés várható a polgári védelem megerősítéséről és a kínai katonai nyomásra való reagálás módjáról is.

Tajvan egyelőre meg nem határozott számú, radarokkal követett mozgású harci repülőgépet küldött a légtérbe a kínai gépek figyelmeztetésére. A sziget kormánya határozottan békét akar, de álláspontjuk szerint támadás esetén megvédik magukat.