nepszava.hu;

Matolcsy György;Oroszország;közoktatás;Gulyás Gergely;

2022-12-31 12:56:00

Gulyás Gergely: Magyarország semmilyen formában nem függ Oroszországtól, sem más államoktól

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt egyebek mellett arról is, hogy Matolcsy Györgyön áll, kitölti-e mandátumát a jegybank élén, Ujhelyi Istvánnak és több EP-képviselőnek pedig megkérdőjelezte a magyarságát is.

A kormányban megvan a politikai akarat, a baloldal részéről hiányzik” - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter az atv.hu-nak adott interjújában a pedagógusok béremeléséről.

Gulyás Gergely azt javasolta, „a magyar baloldal európai képviselőinek, hogy fejezzék be a nekünk járó uniós pénzek, így a tanári béremelés elleni brüsszeli lobbijukat, amiért nem szégyelnek havi 6 millió forintos nettó fizetést felvenni és akkor mindenkinek jobb lesz.” Ezt követően kijelentette, ha az ellenségeskedést nézzük, „az Európai Parlament az, amelyik joggal vádolható hungarofóbiával és gyűlöletkeltéssel Magyarországgal szemben”, ráadásul „az elvileg magyar európai parlamenti képviselők” megszavazták az Európai Parlamentben, hogy ne kapjuk meg a nekünk járó pénzeket.

Arról is beszélt, hogy jelenleg nem látják okát, hogy módosítsák az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, vagyis a 2021. június 15-én elfogadott melegellenes szabályozást, amely miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen.

Nyomatékosította, azok a budapesti kerületek, akik leültek tárgyalni a kormánnyal pártállásra való tekintet nélkül kapnak állami hozzájárulást a megnövekedett rezsiköltségeikhez, köztük az ellenzékiek is. Kapott kérdést azzal kapcsolatban, hogy Matolcsy György élesen bírálta a kormányt. Gulyás Gergely jelezte, nem lát erős konfliktust a jegybank és a kormány közt.

„Matolcsy Györgynek nem az én bizalmamat kell élveznie, és miután a jegybank független, ezért a jegybankelnöki tisztsége még csak a miniszterelnök bizalmától sem függ onnantól kezdve, hogy a kinevezése megtörtént. Hiba lenne, ha a magyar gazdaságtörténet nem a legszebb lapjain őrizné meg Matolcsy György 2010 utáni gazdasági és növekedési fordulatban játszott szerepét” - nyomatékosította, majd jelezte, csak rajta múlik, kitölti.e a mandátumát, ezért „nagyon magas tétet” merne rá tenni. Az inflációról szólva kifejtette, az elmúlt két hónapban a magyar infláció Európában az egyik legmagasabb, majd a legmagasabb volt, azt megelőzően pedig hosszú ideig a középmezőnyben volt.

Tehát ha a felelősöket keressük, akkor először meg kellene találni a felelőst, aki miatt kirobbant a koronavírus, másodszor pedig megnevezhetjük az oroszokat, akik megtámadták Ukrajnát, harmadszor a brüsszeli szankciókat követelő tagállamokat. Jelezte, „kedélyes egyet nem értés van a kormány és a jegybank között” azzal kapcsolatban, hogy az ársapka növeli vagy csökkenti-e az inflációt.

A miniszter úgy vélekedett,





Hozzáfűzte, nincs napirenden, hogy Orbán Putyinnal, illetve Zelenszkijjel találkozzon.

Megerősítette, hogy kivették az egészségügyi átalakításáról szóló belügyminisztériumi törvénytervezetből azt a passzust, miszerint a magánorvosoknak húsz órát kellene eltölteniük a közellátásban. Erre a kérdésre januárban térnek vissza, s egyúttal megvizsgálják a lehetséges alternatív javaslatokat. Élésen bírálta a Magyar Tudományos Akadémiát, amiért a köztestület azt követelte az államfőtől, hogy helyezze vissza állásukba a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat.

„A Magyar Tudományos Akadémiának természetesen nem feltétlenül kell a kormánnyal egyetérteni, de minimális jogi igényességgel kell hogy rendelkezzen, amikor egy ilyen közleményt megír és nyilvánosságra hoz. Lehet, hogy a jogászprofesszorokat titokban kizárták az akadémiáról, ezért nem értesültünk e sajnálatos fejleményről. Az elnöki kegyelmet összefüggésbe hozni egy munkáltatói intézkedéssel egy nem túl tájékozott gimnazistának megbocsátható ötlet, de egy olyan akadémián, amelyben tagjai neves jogtudósok, abszurd és megengedhetetlen igénytelenség” – hangoztatta. Szerinte már a 2007-es kordonbontás sem volt polgári engedetlenség, mivel ebben az esetben nem beszélhetünk jogellenességről.

„Jogi értelemben párhuzamot nem lehet találni. A tanároknak és a Klebelsberg Központnak mint intézményfenntartónak is be kell tartani a jogszabályokat. Ha valaki háromszor egymás után nem megy be a munkahelyére dolgozni, nem lesz olyan munkáltató, aki ezt el fogja tűrni” - nyomatékosította a miniszter.