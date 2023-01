nepszava.hu;

uniós pénzek;jogállamisági mechanizmus;Varga Judit;

2023-01-06 11:51:00

Ez Varga Judit tanácsa újévre a baloldalnak

Az igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány jobb válaszokat adott a jelenkor kihívásaira mint az „európai és brüsszeli elitek”.

„Úgy gondolom, hogy a kitűzött célt elértük. Aláírtuk a helyreállítási tervet, a bizottság pedig jóváhagyta az operatív programokat, így jöhetnek az uniós források. A bizottságnak még akadt pár kérése, melyeket március végéig végrehajtunk” - jelentette ki a fideszes Mediaworks-konglomerátumba tartozó boon.hu-nak adott nyilatkozatában az igazságügyi miniszter.

Varga judit azt mondta, az Európai Bizottsággal továbbra is fennáll a konstruktív párbeszéd, végig ez jellemezte a tárgyalásokat is. Ők összeírták a javaslataikat, mi tisztáztuk, hogy miből nem engedünk és kötöttünk egy kompromisszumot a vállalásokról. Ők pedig elfogadták a lépéseinket - ismertette. Véleménye szerint a kondicionalitási eljárás nagyon jól leplezte le a „háttérben megbúvó rossz szándékokat”. Ő maga választóvonalat húz azok között, akik az uniós pénzeket zsarolási eszközként használták, s azok közt, akik a valódi párbeszédre törekedtek. Azt se felejtsük el azért, hogy egy több mint 12 éve tartó szappanopera lezárását láthatjuk most. Kezdődött Tavaressel, folytatódott Sargentinivel, jogállamisági aggályokkal, 7-es cikkelyes eljárással.

- tette hozzá, megjegyezve, hogy az igazságtalansággal szemben mindig fel fogják venni a kesztyűt.

Kijelentette, már Brüsszelben sem tudják letagadni, hogy bizony a karakán magyar álláspont a migráció, a gyermekvédelem, a vírus elleni védekezés, vagy éppen a háború kérdésében mindig összefüggésben volt a hazánk ellen indított boszorkányüldözésekkel.

„És a legtöbbször jobb válaszokat adtunk a jelenkor veszélyes kihívásaira, mint az európai és brüsszeli elitek. Ez is nyilván zavaró lehet a buborékban” - fogalmazott. Varga Judit jelezte, Ukrajna kapcsán érdemes elmondani, hogy tavasszal Magyarország az elsők között támogatta Ukrajna tagjelölti státuszát, amely nyilván erős gesztusértékkel bírt az uniós tagállamok részéről egy háborút elszenvedő ország irányába. A miniszter egyébként adott egy újévi tanácsot is a baloldalnak.