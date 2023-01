nepszava.hu;

válság;forint;Parragh László;hatósági ár;árstop;

2023-01-10 12:50:00

Parragh: újra kell gondolni az ársapkák fenntartását

A kamarai elnök szerint már ideje lenne megfontolni, milyen menetrend mentén vezessék ki a hatósági árakat.

„Talán meglepő lesz, amit mondok, de az idei év várhatóan könnyebb lesz, mint az elmúlt esztendő, amely valóban nagy nehézségek elé állította az országot” - jelentette ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Magyar Nemzet néven megjelenő fideszes szövegközlő felületen.

Parragh László úgy látja, a magyar gazdaság fordulópontjához érkezett, s már látni a kedvező előjeleket, még ha ezt nem is érzékeli közvetlenül minden cég. Ha például az infláció alakulását elemezzük, akkor megállapítható, hogy lassan elérjük a csúcspontot. Ez egy-két hónap múlva következhet be, amelyben nyilván a bázishatások is szerepet játszanak, de a tény attól még tény - vélekedett.

Az energiaárakról szólva elmondta, a kezdeti pánik után egyre inkább erősödik az alkalmazkodás. A cégek döntő része olyan úton indult el, amely minden bizonnyal fenntarthatóvá teszi a működését. Ezzel azoknak, akik ezt az utat választották, kezelhetővé vált a kihívás, amely ősszel jelent meg és még hosszú ideig velünk lesz - magyarázta. Parragh László ugyancsak pozitívumnak nevezte, hogy a forint árfolyamánál nagyon erőteljes stabilizálódás látható, ám azt nem lehet megmondani, ez meddig lesz így. Ám minden esély megvan arra, hogy tartós legyen - vélekedett. Mint fogalmazott, a forint erősödésében nagy szerepet játszott, hogy sikerült megegyezni a Magyarországnak járó európai uniós támogatásokról. Már pusztán a megállapodás ténye kedvező hatást ért el, holott tényleges tranzakciók valójában még nem is történtek. Ebből levonható az a következtetés, hogy a forint a jövőben tovább erősödhet.

A köztestület elnöke úgy látja, az ország nagy eséllyel elkerüli a recessziós pályát, s fenntartható marad a gazdaság növekedése. „A következő nagy feladatot, kihívást a kamatoldalon érzékelem. A gazdasági növekedésnek és fenntarthatóságnak a legnagyobb akadálya most a válságzónákra jellemző magas alapkamat, amely jelenleg tizenhárom százalék. Ennek negatív hatása leginkább beruházási oldalon mutatkozik meg, amely közvetlenül az építőiparra hat leginkább, ahogy ez már a visszaeső megrendelésszámon is látszik. Megítélésem szerint ez a kamatszint egyre kevésbé indokolt.” Parragh László kifejtette, lassan meg kell tervezni a hatósági árak kivezetését, ami egy gazdaságpolitikai feladat.

- fogalmazott.