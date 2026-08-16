Az Orbán-kormány az állami finanszírozásban tanuló diákokra költött pénz többszörösét, a 2024-ig eltelt tíz év alatt tízmilliárdokat áldozott azokra a fejlődő országból érkező hallgatókra, akik 2023-ban már a teljes létszám 4 százalékát tették ki a magyar egyetemeken.
A „megtért” egykori szocialista politikus esetében lényegében kijátsszák a kuratóriumi tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat.
A területfejlesztési miniszter nem az egyetemek átalakítását, nem a fideszes politikusok jelenlétét, hanem lapunkat hibáztatja, hogy 160-180 ezer diák nem kap támogatást. Azt, hogy Vidnyánszky Attila át akarja hangolni az SZFE diákjait, színházi belügynek tartja.
20-30 évvel veti vissza a magyar felsőoktatást a helyzet Fazekas János, az ELTE Közigazgatási Jogi Tanszékének docense szerint.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium megerősítette, az EB döntése nem érinti a jelenleg futó csereprogramokat. Az ellenzéki pártok egy része inkább a kormány bírálatára helyezte a hangsúlyt, a Jobbik és a Momentum azonban azt is kérte, ne a magyar egyetemistákat büntessék Orbánék miatt, Cseh Katalin és Donáth Anna pedig az Európai Bizottsághoz is fordult ezzel a kéréssel.
A volt alkotmánybíró és egykori kancelláriaminiszter kormánybiztosként egyértelműen azonosul az egyetemi modellváltások szükségességével.
Victor Ponta helyesnek tartja a külföldi egyetemek működési feltételeit szigorító magyar törvényjavaslatot – adta hírül a Hotnews.ro hírportálra, illetve az MTI-re hivatkozva a Mandiner. A volt román kormányfő bejelentette: jövő héten ő is a parlament elé terjeszt egy ugyanilyen javaslatot. Román lapvélekedések szerint Ponta ezzel nekimehetne az erdélyi magyar egyetemeknek.