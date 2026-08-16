Navracsics Tibor az Erasmus-ügyről: Nagyon bízom benne, hogy csak félreértésről van szó

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megerősítette, az EB döntése nem érinti a jelenleg futó csereprogramokat. Az ellenzéki pártok egy része inkább a kormány bírálatára helyezte a hangsúlyt, a Jobbik és a Momentum azonban azt is kérte, ne a magyar egyetemistákat büntessék Orbánék miatt, Cseh Katalin és Donáth Anna pedig az Európai Bizottsághoz is fordult ezzel a kéréssel.