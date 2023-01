nepszava.hu;

2023-01-20 21:18:00

Hatmilliárdért felújított villát kapott a Corvin-lánc Testület, amely 2019-ben tartotta a legutóbbi ülését

A meglehetősen ritkán ülésező szervezet kapta meg a Városligetre néző Róheim-villát, ahol egyébként egykor Tisza Istvánt meggyilkolták.

A felújítás a közbeszerzési eljárások szigorú és teljes körű betartásával történt, a pénzügyi beszámolók pedig pontos képet adnak a munkálatok költségeiről – szúrta ki a hvg.hu, hogy mit válaszolt a napokban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Vadai Ágnes (DK) országgyűlési képviselőnek a „Miért kell hatmilliárdért új székház az évek óta nem ülésező Corvin-lánc Testületnek?” címmel még decemberben feltett írásos kérdésére. A lap még decemberben írt arról, hogy a műemléki épületben zene- és szivarszoba mellett lakosztályokat is kialakítottak közpénzből.

Vadai Ágnes kérdésében felvetette, hogy miközben a Magyar Corvin-lánc kitüntetést odaítélő – ezt utoljára egyébként 2018-ban tette – testület 2019 óta ülést sem tartott, a Hermina úti Róheim-villába, ahol egyébként 1918-ban Tisza István volt miniszterelnököt meggyilkolták, 72 műtárgyat is vettek, közöttük Mednyászky-, Keleti-, Ligeti-, Lotz- és Czóbel-festményeket, szobrokat, vázákat, dísztárgyakat az adófizetők 274 millió forintjából.

Semjén Zsolt ugyan a teljes nevén Magyar Corvin-lánc Testület hatáskörét, törvénybe foglalt feladatait szóról szóra felsorolta, arra a kérdésre, hogy miért kell új székház, a KDNP-s politikus csak annyi magyarázatot adott, hogy „eddig nem rendelkezett önálló székházzal”. Az önálló székház azonban nem csak előkelő, hanem nagy is: a 12 fős testület hamarosan be is költözhet a 2200 négyzetméteres házba.

Fenti állításokat nem vitatta amúgy sem Vadai, sem a hvg.hu cikke, ugyanakkor Semjén válaszából továbbra sem derül ki, hogy a miniszterelnök által kitüntetett figyelemmel kísért köztestületnek – amelynek tagjait legutóbb 2021 végén látta vendégül a kormányfő, és a szervezet szerint az ő jelenlétében avatják majd fel az új székházat is –, munkájához szükség volt-e ekkora beruházásra.

Semjén Zsolt végül azt is kifejtette, hogy főként a koronavírus miatt, de online többször is találkozott a testület az elmúlt négy évben, sőt 2021 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök látta vendégül a tagokat, akik 2022. december 19-én pedig bejárást is tartottak az elkészült Róheim-villában.