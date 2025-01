Erőszak a gyermekotthonban - "A terület vonzza a beteglelkűeket"

Itt a legfontosabb bizonyíték talán az lehet, hogy van egy kislány, akit egy nevelő teherbe ejtett, és meg is szülte a gyermeket.- mondták az ATV-nek nyilatkozó szakértők annak kapcsán is, hogy egyre több hangot hallani a hatóságok felől: nem is igaz, vagy nem úgy igaz a történet, ahogy a gyerekek mondják.