2023-02-01 05:05:00

Pintér Sándornál gurult a félmillió dollár, Varga Mihály vett egy úszómedencés házat

Rogán Antal vagyona több száz millió forinttal apadt, Lázár János rendületlenül honfoglalózott tovább, az építési miniszternek már 39 különféle ingatlanja van. Miniszteri vagyonnyilatkozatokból szemezgettünk.

Elérkezett a vagyonnyilatkozatok leadásának ideje, éjfél körül közzé is tették őket, így megnéztük, mely vezető politikus mivel büszkélkedhet. Korábban már beszámoltunk Orbán Viktor, Matolcsy György, néhány miniszter és néhány ellenzéki vezető hivatalosan bevallott vagyonáról. Lássuk a további tárcavezetőket.

Pintér Sándor Wartburgja és a meg nem adott milliárdos kölcsöne örök, félmillió dollár viszont helyet változtatott

Pintér Sándor ingatlanbirodalma továbbra sem nevezhető szerénynek, azonban szám szerint jelentősen csökkent tavaly óta: akkor még 17 szerepelt a nevén, jelen állás szerint már „csak” nyolc. Ezek főként a budapesti II. kerületben találhatóak, kizárólagos tulajdonosa egy 160 négyzetméteres lakásnak, emellett 50 százalékos tulajdonosa egy ugyanilyen paraméterekkel rendelkező másik ingatlannak, valamint egy 61 és egy 400 négyzetméteres lakóháznak, ez utóbbihoz egy 2246 négyzetméteres telek is tartozik. Siófokon egy 224 négyzetméteres családi házat birtokol egy 1100 négyzetméteres telekkel, Szihalmon pedig továbbra is megvan a 150 négyzetméteres nyaralója és egy 1139 négyzetméteres telek. Ugyancsak megmaradt az 1995-ben örökölt szigetmonostori, 18 négyzetméteres nyaralója az 574 négyzetméteres telkével. A tavaly feltűnt 757 négyzetméteres kistarcsai szántón már túl is adott.

Az autókat azonban továbbra sem gyűjti a belügyminiszter, hű maradt az 1995-ben örökölt Wartburgjához, amely mellett azóta sem tűnt fel semmilyen másik gépkocsi. A tárcavezető készpénzállománya erősen megcsappant, a tavalyi körülbelül 45 millió forint után már csak tízmilliója van, valamint lakossági folyószámlán látra szóló egyenlegként 112 ezer forintja. Félteni azért nem kell, Prémium Magyar Állampapírban további bő 8 millió forinttal, különböző részvényekben pedig megközelítőleg 5 és fél millió forinttal rendelkezik. Ami viszont a leglényegesebb, a belügyminiszternek 502 ezer dollárnyi megtakarítása van, valamint devizaszámlán további szűk 12 ezer dollárja is. Ez mostani árfolyamon átszámítva együttvéve több mint 185 millió forintot. Igaz, az amerikai fizetőeszköz korábban sem volt ismeretlen Pintér Sándor számára, tavaly még devizaszámlán tárolt lekötött betétként szűk 501 ezer dollárt.

A belügyminiszternek az elmúlt évben sem fizette ki senki, amivel tartozik, sem a cégei eladásából származó félmilliárd forintját, sem a családi, baráti kölcsönökként elkönyvelt 605 millió forintját.

Apad Rogán Antal vagyona, de a találmánya még mindig jövedelmező

Rogán Antal találmánya továbbra is egy komplett aranybánya, a Mobilsign Kft. találmány hasznosítási díjából tavaly 288 millió forinthoz jutott. Azonban ez még így is jóval kevesebb a tavalyi bevételéhez képest, akkor 408 millió forintot termelt a rendkívüli szabadalom.

Azonban így is több mint rejtélyes, miképp tűnt el a propagandaminiszter megtakarításaiból egyetlen év alatt többszáz millió forint: míg tavaly 616 millió forintról számolt be, idén már „csak” 245 millió forintnyi, takarékbetétben elhelyezett megtakarítást jelzett, ehhez 15 millió 900 ezer forintos tartozás társul.

Rogán Antalnak a jelek szerint lakásra továbbra sincs szüksége, ellenben Szakonyfalu környékén 16 különböző erdőben, szántóban és rétben van tulajdonrésze.

Varga Juditnak hivatalosan egy fillér megtakarítása sincs, de szerencsére kuratóriumi elnök a Miskolci Egyetemen

Varga Judit vagyonnyilatkozata szerint továbbra is Balatonhenyén birtokol egy 195 négyzetméteres családi házat, mellette pedig több ezer négyzetméternyi beépítetlen területet jegyzett fel. A budapesti XII. kerületben három különböző helyrajzi számon 216 négyzetméteren birtokol lakást, valamint ugyanebben a kerületben egy 49 négyzetméteres lakást is, továbbá egy 25 négyzetméteres garázst. A felsoroltak közül mindben 50 százalékos tulajdonrésze van, férjével közösen birtokolja az ingatlanokat, s ugyancsak közös a Volvo XC60-as luxusterepjárójuk is. Egyéb ingóságként az igazságügyi miniszter egy mesterhegedűt és egy Yamaha pianínót tüntetett fel.

Mindezek ellenére Varga Juditnak hivatalosan továbbra sincs egy árva forint megtakarítása sem, tartozása annál inkább: összesen több mint 101 millió, igaz, ez ugyancsak közös a férjével.

Varga Judit tárcavezetői fizetése mellett mostanában érdemes megemlíteni, hogy a Miskolci Egyetem alapítványának kuratóriumi elnökeként is több mint egymilliós fizetése van, ez fel is van tüntetve a vagyonnyilatkozatban.

Lázár János dúskál a földekben

„Akinek nincs semmije, az annyit is ér” - idézhetjük fel Lázár János elhíresült véleményét a vagyoni helyzet és az emberi értékek közötti vélelmezett összefüggéséről. Nos, az építési és közlekedési miniszter ez alapján biztosan elégedett lehet magával: vagyonnyilatkozatában összesen 39 különböző ingatlant tüntetett fel. Ennek ellenére minden valószínűség szerint ellenzéki vezetésű körzetben kénytelen lakni: Hódmezővásárhelyen egy 779 négyzetméteren elterülő, 260 négyzetméteres lakóházat birtokol felerészben, a budapesti XIII. kerületben pedig egy 96 négyzetméteres lakást, ugyanilyen arányban.

A fennmaradó 37 ingatlan Lázár János földesúri birtokait képezi (igaz, némelyikben csak haszonélvezőként van jelen): a tárcavezető szinte évről évre bővíti területeit, szántó, erdő, legelő, töltés, mocsár, szőlő sorakozik a listán. Ezek főként Hódmezővásárhelyen, továbbá Mártélyon, Mindszenten, Mádon és Földeákon terülnek el. A miniszter tavaly is beújított néhány földet: Mádon 3208 négyzetméteren vett szőlőt és legelőt, Földeákon bő 6 hektáron szántót, Hódmezővásárhelyen pedig ugyancsak szántót, több mint 3 hektáron.

Ennyi birtokot persze bejárni sem egyszerű, így a miniszternek biztos ami biztos, 3 autó is rendelkezésére áll: egy Land Rover Defender terepjárója mellett egy másik - újabb gyártmányt - ugyanebből a típusból lízingel, a kényelmesebb utakra pedig egy Mini Cooper S Cabrio-t tart. Lázár János védett alkotásként egy kéziratot, valamint egy karosszéket tüntetett fel, újdonság azonban, hogy az egyéb ingóságoknál műtárgyak és festmények „folyamatos adásvételét” említette.

Mindemellé a miniszter 20 millió forint készpénzt is tárol, valamint további 8 milliót a bankszámláján. Igaz, ehhez tetemes tartozás is társul: személyi kölcsönként 18 millió, beruházási hitelként 32 millió, lízingként 7,7 millió, magánszemélyek felé pedig 55 millió forintos tartozása van.

Varga Mihály: jókora tartozás, jókora nyaraló

Varga Mihály mindeközben megvette azt a Balatontól mindössze néhány száz méterre fekvő 204 négyzetméteres, úszómedencés gyenesdiási nyaralót, amelyet 2020 óta csak bérelni tudott havi 150 ezer forintért. Bár vételárról a vagyonnyilatkozatban nincs szó, a pénzügyminiszter most felerészben egy olyan ingatlan tulajdonosa, amely az Átlátszó korábbi becslése szerint 170 millió forintot érhet. A politikusnak és családjának továbbra is megvan a 94 és 137 négyzetméteres lakása, valamint egy tárolója Budapest II. kerületében, illetve van egy több mint 3500 négyzetméteres kertje és egy 626 négyzetméteres telke a szülővárosában, Karcagon.

A pénzügyminiszternek állampapírban 10,2 millió, részvényben 8,4 millió forintja van, ehhez azonban tetemes mértékű tartozás is társul: magánszemély(ek)nek összesen 57 és fél millió forinttal tartozik és további 1,6 milliós hiteltartozása is van.

Lantos Csaba, avagy a Suzuki Swifttől az állampapírokon át a 4iG Nyrt.-ig

Meglehetősen érdekesre sikeredett az egyik frissen kinevezett miniszter, Lantos Csaba vagyonnyilatkozata is, aki hivatalosan csak egy 92 négyzetméteres lakást birtokol 52 százalékban Budapest XIII. kerületében, valamint egy 910 négyzetméteres zárt kertet Tokajban, továbbá tavaly októberben vett egy 1,2-es Suzuki Swiftet.

Ehhez képest az energiaügyi miniszter különböző vagyoni érdekeltségeinek végét végigolvasni is fáradságos feladat, 20 különböző, értékpapírban elhelyezett megtakarítása, illetve egyéb befektetése van, csak az állampapírokban tárolt vagyona megközelíti az egymilliárd forintot. Bankszámláin 26 és félmillió forint, euróban és dollárban átszámítva összesen körülbelül 90,2 millió forint pihen.

Egyébként az energiaügyi tárca vezetője tagja a Szegedi Tudományegyetem alapítványi kuratóriumának is, továbbá havi 1 és 5 millió forint közötti összeghez jut a Vodafone Magyarországot hathatós állami segítséggel megvásárló 4iG Nyrt. tanácsadó testületi tagjaként is.