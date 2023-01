Hargitai Miklós;

vagyonnyilatkozat;Nagy István;Nagy Márton;Csák János;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;2023;

2023-02-01 00:58:00

Nagy Márton a Mol felügyelőbizottsági tagjaként is keres havi 4000 eurót, Szalay-Bobrovniczky Kristóf vagyonáról még csak áttekintő képünk sem lehet

Csák Jánosnak 58 százalékos tulajdonrésze van egy cégben, de a nyereségből 93 százalékos mértékben részesül. Itt van az Orbán-kormány új minisztereinek a vagyonnyilatkozata.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter – aki feleségével, Szentkirályi Alexandrával él egy háztartásban – egy XII. kerületi, 102 négyzetméter alapterületű lakóházat birtokol felerészben (hogy ténylegesen ház, vagy lakás egy társasházban, az a pongyolán kitöltött nyilatkozatból nem dönthető el egyértelműen). Emellett szintén a Hegyvidéken van egy 74 és egy 85 négyzetméteres társasházi lakóingatlana is, utóbbiban szintén 50%-os tulajdoni hányaddal). Badacsonytomajban 3455 négyzetméteres lakóház, udvar és szőlő van a nevén, Tabajdon pedig egy 10373 négyzetméteres gazdaság, egy 35 ezer és egy 42 ezer négyzetméteres erdő. Gyulakeszin 6745 méteres szőlőt is tulajdonol. Ezen kívül egy 2010-ben vásárolt, közelebbről meg nem határozott típusú Lexus gépkocsi van a nevén. OTP-részvényből 28 ezer forintnyi névértékűt, Hold alapokból mintegy 50 millió forintnyit, Generali Aranyszámla kockázati életbiztosításból 2,5 millió forintnyit tart. Forintban valamivel több mint egymilliárd, devizában 85 millió forintnyi van a számláján, miközben közel 59 milliós hitele is van. A vagyonnyilatkozat négy céges érdekeltséget is felsorol, ezekhez azonban nem tartozik érték, így a többek között a kaszinószektorban is érdekelt Szalay-Bobrovniczky tényleges vagyoni helyzetéről a dokumentum még áttekintő képet sem ad.

Nagy István agrárminiszter egy mosonmagyaróvári lakóház, egy ugyancsak mosonmagyaróvári társasházi lakás, egy újfehértói lakóház, egy félhektáros dunaremetei gazdaság, egy somlóvásárhelyi szőlő, egy hathektáros levéli erdő, egy másfél hektáros mecséri gyümölcsös, egy fél és egy másfél hektáros mecséri legelő, egy ötezer hektáros területtel rendelkező mecséri tanya, egy várbalogi agyagnyerőhely, egy mosonmagyaróvári „fásított terület”, egy közel 20 éves Toyota, egy guruló méhészetté alakított, forgalomból kivont Mercedes kisbusz, egy motoros horgászcsónak és egy 100 családos méhészet tulajdonosa. Emellett 9 millió forint értékű életbiztosítással, 10 millió forint banki megtakarítással, 3,5 millió forintos nyugdíjbiztosítással és őstermelői státusszal is rendelkezik. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kuratóriumától havi egymillió forintos jövedelmet húz. A Rónafői Agrár Kft-nek 100 százalékos tulajdonosa.

Csák János, a kulturális tárca vezetője 400 négyzetméteres lakóházat birtokol a III. kerületben, de ugyanott van egy közel 200 négyzetméteres háza is. Szigligeten pedig 126 négyzetméteres üdülőt, Badacsonytomajon 212 négyzetméteres házat tulajdonol. A járműállományt tekintve egy Triump Bonneville és egy Yamaha Tracer motorkerékpár van a nevén. Állampapírból 71 milliónyit, alapkezelőnél lévő portfólióból 91 milliónyit vallott be. A bankban 25500 eurót és 8 millió forintot tart. A Mobilnet Kft. 58 százaléka az övé, de a nyereségből 93 százalékos mértékben részesül.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy II. kerületi, 89 négyzetméteres társasházi lakást vallott be (plusz 12 négyzetméter terasz), de egy XII. kerületi 49 négyzetméteres lakásban is van résztulajdona, sőt ugyanott egy 5 méteres tároló is az övé. Magyar állampapírból 90 milliónyit tart, és van még 100 milliónyi biztosítása, illetve 3 milliója készpénzben. A bankban 8 millió forintot és 10 ezer eurót tart. A Mol felügyelőbizottsági tagjaként havi 4000 euró jár neki.

Egy régi tárcavezető, Szijjártó Péter nevén egy 126 négyzetméteres győri lakóház, egy balatonedericsi zártkert és üdülő (ugyanott gyep, szőlő és gazdasági épület), Dunakeszin egy 334 négyzetméteres, medencés lakóház – az a bizonyos „családi összefogásból” épült –, valamint 3 millió forintnyi értékpapír és egy egymilliós biztosítás van. Ezen felül rendelkezik közel 10 millió forintnyi megtakarítással, és 30 millió forinttal tartozik a szüleinek (vélhetően a vételkor is legalább ötször annyit érő ház fejében). Figyelemre méltó azonban, hogy a bankszámláján lévő összeg megduplázódótt, a tavalyi 13 585 761 forint után mostanában 27 439 406 forint van rajta.