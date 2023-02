Gál Mária;

Európai Unió;Orbán-kormány;Oroszország;háború;szankció;propaganda;

2023-02-04 19:30:00

Igenis fájnak Oroszországnak a szankciók, hosszú távon képesek Vlagyimir Putyin hadigépezetét is megroppantani

Vasárnaptól újabb büntetőintézkedés lép életbe, az orosz gazdaság távlati kilátásai egyre sötétebbek. Nyilván Európának is fájnak a szankciók, de a Kreml alól kihúzhatják a talajt.

Nem omlott össze Oroszország, nem lett vége a háborúnak, a hazai és európai inflációt azonban „Brüsszel elhibázott szankciós politikájának” köszönhetjük, amely nekünk, uniós tagállamoknak jobban fáj, mint a büntetni kívánt országnak - röviden összefoglalva ezt kommunikálja az Orbán-kormány propagandagépezete. Csakhogy ez nem igaz.

Az orosz gazdaság valóban nem omlott össze az elmúlt 11 hónapban életbe lépett szankciók hatására, sőt a vártnál kedvezőbb GDP mutatókkal zárta az évet, ennek ellenére egyre komolyabb gondokkal küszködik, amelyek hosszabb távon Putyin hadigépezetét is megroppanthatják. Amint Janis Kluge, a német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének közgazdásza a Meduza portálnak nyilatkozta, „az orosz gazdaság túlélte 2022-t, de azt még nem mondhatjuk, hogy túlélte a szankciókat, mert azok még mindig kibontakozóban vannak".

Nemzetközi szakértők számításai szerint az orosz gazdaság a szankciók hatására mintegy 10 százalékkal zsugorodott, ami a 2009-es világgazdasági válság okozta 7,8 százalékos mélypontot is túlszárnyalja. Közgazdászok hangsúlyozzák, hogy a GDP-adatok sem olyan rózsásak, amilyennek látszanak, ugyanis 2022 mérlegébe beletartozik a szankciómentes január és február, amikor az energiahordozók ugrásszerű emelkedése rekord nyereséget hozott az orosz büdzsének. Ugyanez a szárnyalás kezdetben a szankciók mellett is éltette az elsősorban az energiahordozókra támaszkodó orosz gazdaságot.

Márciusban és áprilisban Oroszország még új rekordot is döntött az olaj- és gázbevételek tekintetében, a Nyugat azonban egyre inkább arra összpontosít, hogy elvágja a Kreml ezen mentőövét. Az Európai Unió tavaly decembertől megtiltotta az orosz nyersolaj tengeri szállítását, és olajárplafont vezetett be, aminek következtében decemberben 22 százalékkal esett vissza az orosz tengeri olajexport - derült ki a Kpler árutermék-adatszolgáltatónak a The Wall Street Journal által idézett adataiból.

A szeptemberi mozgósításnak köszönhetően ugyanis mintegy egymillió munkaképes felnőttet veszített Oroszország - 300 ezret besoroztak, 700 ezerre teszik a mozgósítás elől elmenekültek számát.

Hosszú távon a legveszélyesebb szankció Oroszország számára high-tech technológiát érintő. Az importtilalom alá tartozó termékek jegyzékén szerepelnek például a kvantumszámítógépek és a fejlett félvezetők, csúcskategóriás elektronikai termékek és szoftverek, az olajfinomításhoz szükséges meghatározott termékek és technológiák, energiaipari berendezések, technológiák és szolgáltatások, a légi közlekedési ágazatban és az űriparban használt termékek és technológiák, a tengeri navigációs termékek és rádiókommunikációs technológiák, illetve számos kettős - polgári és katonai célokra egyaránt - felhasználható termékek, például drónok és drónokhoz használt szoftverek vagy titkosítási eszközök, valamint egyéb hadianyagok. Ezek jórészét Oroszország is nyugatról biztosította, és csak részben tudja saját erőből vagy keleti forrásokból pótolni, de nem azonos minőségben.

A félvezetők, chipek és egyéb alkatrészek hiánya máris érezteti hatását a mindennapokban. Például Oroszország vezető autógyártója, az AvtoVaz autófestékhiánnyal küzd, ami a színválasztékot fehérre, feketére és sötétzöldre korlátozza. Ez a hiány a legújabb példája annak, hogy az ukrajnai invázió miatti szankciók hatással vannak az ország autóiparára, írta a hír kapcsán januárban az ellenzéki The Moscow Times portál.

Nyilván az autók színe a legkisebb gond, de maga az autóipar helyzete kicsiben az egész orosz gazdaság helyzetét képezi le. A nyugati autómárkák kivonulása nyomán a Ladát is gyártó AvtoVaz 27,4 százalékos piaci részesedéssel az oroszországi autóeladások élére ugrott. Csakhogy – a háború okozta gazdasági nehézségek, lakossági félelmek és a nyugati márkák elérhetetlensége miatt – az oroszországi autóeladások összességében 68 százalékkal csökkentek tavaly és maga az AvtoVaz is 2022-ben 46 százalékkal kevesebb autót adott el, mint 2021-ben. De nem is a mennyiségi csökkenés vagy az autófestékek hiánya a legijesztőbb az orosz autógyártás – és tesszük hozzá, általában az orosz ipar – számára, hanem az egyre kritikusabb alkatrész, chip és egyéb hiány, amelyet csakis alacsonyabb minőségű termékekkel tud pótolni az orosz ipar. Ha egyáltalán tud.

Maxim Sokolov, az AvtoVaz vezérigazgatója tavaly év végén az ellátási lánc megszakadásai miatti "nagy kockázatú" autóalkatrész-hiányról beszélt. Az amerikai közszolgálati rádió, az npr.org honlapján elérhető januári elemzés szerint a hiány mértéke kritikus, olyannyira, hogy Moszkva kénytelen volt enyhíteni a szabályokat, és lehetővé tenni, hogy az orosz autókat légzsák és blokkolásgátló nélkül is gyárthassák, mert ezeket az alkatrészeket nem tudják belföldről beszerezni. Korábban ezeket is Európából és az Egyesült Államokból vásárolták.

A személygépkocsi feketén, fehéren légzsák nélkül is legyártható és eljut A pontból B pontba. Fapados szuperszonikus rakétákat, drónokat és egyéb, az ukrajnai háborúhoz szükséges csodafegyvereket viszont nem lehet gyártani. Az utánpótlás vonalak pedig nem csak korlátozottak, hanem jóval alacsonyabb minőségi szintet jelentenek, mint az a nyugati technika, amitől Oroszország a szankciók révén elesett.