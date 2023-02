nepszava.hu;

igazgatóság;Szerencsejáték Zrt.;Polt Péter;Polt-Palásthy Marianna;

2023-02-09 09:22:00

Polt Péter felesége beült a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságába

2022 óta nagy a kormányzati mozgolódás a cégnél.

Bekerült a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságába Polt Péter főügyész felesége, Polt-Palásthy Marianna – erről számolt be csütörtökön a 24.hu.

Polt Péter felesége tavaly szeptemberben került be, a testület tagjaként a „pénzgyár” ügyeiben hoz döntést. A portál szerint azért van szó pénzgyárról, mert a lottósorsolás, a sportfogadás szervezése és a kaparós sorsjegyek forgalmazása állami monopólium, ami hatalmas részét teszi ki a piacnak. Megjegyzik: a legutolsó lezárt évben, 2021-ben

A legfőbb ügyész feleségének más megbízatása is lett az új kormány megalakítása után,

Polt-Palásthy Marianna korábban a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott ügyvezető igazgatóként, ahol már 2018-ban bruttó ötmillió forintot keresett.

A 24.hu kitér arra is, hogy tavaly „nagy mozgolódás” volt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal alá tartozó Szerencsejáték Zrt. testületeiben is. Tavaly nyáron került be a cég felügyelőbizottságába Guller Zoltán, akinek kormányzati tisztsége is van, az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként felügyeli a digitális területet. Ezenkívül a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke is.

Szintén tavaly nyáron – mint arról a Népszava is beszámolt – lett a cég vezérigazgatója Mager Andrea, az előző kormány nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli minisztere, aki tavaly szeptember óta a Magyar Bankholding igazgatóságának is tagja. Ráadásul nemrég a Diófa Alapkezelő felügyelőbizottságába is bekerült.

Az alapot korábban Jellinek Dániel NER-kegyelt vállalkozó szerezte meg, majd passzolta tovább a miniszterelnök „saját lábon álló” vejének, Tiborcz Istvánnak.

Guller Zoltánnal egy időben érkezett a cég igazgatótanácsába Illés-Puka Zsófia, a Fidesz-frakció korábbi sajtófőnöke, aki Rogán mellett dolgozott az V. kerületben is, amikor még polgármester volt. Szintén ekkor érkezett Tatár Szabolcs, aki a 2025-ös Oszakai Világkiállítással összefüggésben lát el miniszteri biztosi feladatokat.

A Szerencsejáték Zrt. felügyelőbizottságának tagja Rogán Antal egykori sajtósa, Hegyi Eszter is, aki egyben a Kormányzati Tájékoztatási Központ irányításáért felelős helyettes államtitkár is.