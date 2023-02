P. L.;

szélsőjobb;rendőrség;sajtótájékoztató;bántalmazás;kitörés napja;szélsőbal;

2023-02-13 12:25:00

Külföldiekből és magyarokból álló radikális csoport vert össze sorozatban embereket Budapesten

Rendőrségi közlések szerint a ruházatuk alapján választhatták ki az áldozataikat. Eddig négyet fogtak el közülük.

Közösség tagjai elleni erőszak miatt tartott sajtótájékoztatót a rendrőség, Nyerges Béla, a BRFK nyomozója példátlan bűncselekménysorozatról beszélt. Az elkövetők összesen 15-en is lehettek.

Ismertetésében felidézte, február 9-én a Fővám téren három lengyel állampolgárt vertek meg. Teljesen váratlanul 7-8-an rohantak rájuk hátulról, viperával és más eszközökkel ütlegelni kezdték őket. A cselekmény körülbelül egy percig tartott, majd elfutottak a helyszínről. A három sértettből ketten súlyosan megsérültek.

Másnap a XI. kerületben Gazdagréten egy hasonló támadás történt, egy férfi éppen munkába tartott, amikor szintén nyolcan megtámadták, ugyancsak hátulról. Az támadók itt is viperával ütlegelték az illetőt, valamint lefújták gázsprayvel. A támadásra indoklást ezúttal sem adtak.

Mivel ezt követően nyilvánvalóvá vált, hogy szervezett bűncselekménysorozatról van szó, a rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövetők után. Már ezután követték el a harmadik támadást az V. kerületben, ekkor öten rontottak rá egy párra, amely egy koncertről tartottak hazafelé késő este. Nem sokkal később az I. kerületi Mikó utcában még egy bántalmazás történt. Ekkor egy német pár volt az áldozat, hatan verték meg őket.

Ebben a négy ügyben nyomoz a rendőrség. Arra voltak kíváncsiak, hogy az elkövetők miért az adott sértetteket választották ki a támadásra.

de a szóvivő beszámolója értelmében ez nem egyértelmű. A támadók ugyanis egy eset kivételével nem kérdeztek, csak ütöttek, ráadásul a XI. kerületben megtámadott sértettet a kitörés napját firtató nemleges válasz ellenére kezdték ütlegelni.

A sértetteket a támadások előtt követték az elkövetők, volt olyan, hogy 11-en figyelték az áldozatot, mielőtt rárohantak - ismertette Nyerges Béla. Beszámolója szerint szombaton kora délután ruházat és személyleírás alapján sikerült elfogniuk három elkövetőt, közülük kettő német állampolgár, egy pedig olasz állampolgár volt, egy férfi és két nő. Viperát és gázsprayt is találtak náluk, ebből a szóvivő arra következtetett, hogy további támadásokra is készültek. Ezt követően egy magyar elkövetőt is elfogtak, ő a gazdagréti és a Fővám téri támadásban vehetett részt.

A szóvivő szerint figyelemreméltó, hogy a támadásokban nagy arányban vettek részt nők is, volt olyan támadás, amelyben a résztvevők mintegy fele nő volt. Megjegyezte, az ámokfutók egyébként mindenfajta együttműködést megtagadtak a hatóságokkal, a legalapvetőbb kérdésekre sem válaszoltak.

A hvg.hu arról érdeklődött, hogy látnak-e összefüggést a szombati, szélsőjobboldaliak által elkövetett, hasonló jellegű támadás és a fenti esetek között, de a szóvivő azt nem tudta megmondani, hogy bosszúról van-e szó.

A kormánypárti Pesti Srácok arról kérdezett, hogy tudnak-e késelésről, illetve olyan áldozatokról, akik nyolc napon túli sérülést szennvedtek. A szóvivő szerint a nyolc sértettből hárman szenvedtek nyolc napon túli sérülést, késes támadást nem tudott megerősíteni, mert bár hegyesebb tárggyal okozott könnyebb sérülés történt, „klasszikus késelésről” nem tudni. Arra is rákérdeztek, vizsgálják-e, hogy az elfogott elkövetők kapcsolatban állnak-e például a radikális baloldali Mércével, vagy a Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselőhöz köthető Szikra Mozgalommal, erre a szóvivő úgy válaszolt, nincs információjuk arról, hogy a külföldi támadók valamilyen meghívásra érkeztek volna Budapestre.

A radikális jobboldali Magyar Jelen arról kérdezett, érkezett-e jelzés titkosszolgálatok részéről arról, hogy antifasiszta támadók érkezhetnek külföldről, erre annyit válaszoltak, hogy együttműködnek a külföldi hatóságokat, bővebb információt azonban nem oszthatnak meg a nyilvánossággal.

Magáról a kitörés napi rendezvényről lapunk itt számolt be korábban. Miután a rendőrség több helyszínen is megtiltotta a budavári kitörésre emlékező rendezvény megtartását, szélsőjobboldali szervezetek a Normafától nem messze található erdőben gyűltek össze. Az egyik szervező elmondása szerint ehhez a Pilisi Parkerdő Zrt-től kaptak engedélyt.

A becsület napjának elnevezett rendezvény évek óta a magyarországi szélsőjobboldal egyik legnagyobb eseménye, a szovjet ostromgyűrűbe zárt budai német és magyar alakulatok 1945. február 11-én este indult kitörési kísérletére emlékeznek ilyenkor.