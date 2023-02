nepszava.hu;

2023-02-23 12:44:00

A Kúria döntött, a DK-s Ráczné Földi Judit felveheti a mandátumát

A Momentum azért fordult a Kúriához, mert szerintük a DK új országgyűlési képviselője nem méltó a képviselői mandátumra, hiszen az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozatában elhallgatta, hogy aláírási joga volt egy offshore vállalkozásban.

A Kúria csütörtöki jogerős döntésében kimondta, hogy a DK-s Ráczné Földi Judit felveheti mandátumát – derül ki a DK közleményből.

A párt úgy fogalmazott, „ezzel végleg meghiúsult az a kísérlet, amelyben egy ellenzéki párt a közös lista állításakor kötött közös ellenzéki megállapodást megszegve akarta megakadályozni, hogy a DK élhessen a pártot megillető jelölési jogával”.

Az indoklás sajnos nem derül ki a közleményből, ahogy az sem, hogy Ráczné neve máshonnan is ismerős lehet: a Fővárosi Ítélőtábla január közepén hozott jogerős ítélete szerint

Az ügy lényege, hogy Rácznét egy évi több milliárdos forgalmat bonyolító benzinkutas és tartálytisztító cégcsoport, a Greco Petrol központi alakjaként írta le a kormánykritikus konzervatív lap. Ennek tulajdonosi körében több, adóoptimalizálásra és tulajdonrejtegetésre is alkalmas offshore-társaság is feltűnt, s a hivatalos szlovák nyilvántartásban egészen tavaly novemberig őt szerepeltették a Delaware állambeli offshore-paradicsomba bejegyzett vállalkozás, a Minos King Global Business LLC. képviselőjeként. Ráczné aztán pert indított a lap ellen a jó hírnevének megsértésére hivatkozva a kormánykörökben mára egyre népszerűbbé váló Schiffer András védelme mellett, a pert azonban jogerősen elbukták.

Mint arról a Népszava is beszámolt, emiatt és Ráczné mandátuma miatt a Momentum fordult a Kúriához. A párt akkor közölte azt is, elutasítás esetén alkotmányjogi panaszt nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottság döntésével szemben. Úgy fogalmaztak, "a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), több ellenzéki párt egyetértő támogatásával, egy újabb „hazudozó, DK-s politikust” akar bejuttatni a magyar Országgyűlésbe".

Ráczné azután juthatott mandátumhoz, hogy január végén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kordás László, a DK korábbi országgyűlési képviselője.